這那招？中市表揚花博志工 紀念品竟是志工昔值勤備品

2019-06-24 21:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府22日舉辦台中花博志工感恩表揚暨演唱會，有民眾今痛批，市府當天送給志工的紀念品竟是花博期間志工值勤用的「備品」束口袋與帽子，令人當場傻眼；最令人不滿是，當天出席來賓領到的紀念品竟是虎爸玩偶，實際付出的志工竟不如來賓，怒批差別待遇不受尊重。

社會局：已為所有志工準備專屬石虎玩偶

社會局緊急澄清，已為所有在花博期間有排班服勤的志工準備專屬的石虎家族玩偶留作紀念，因花博志工數多達1萬6千人，無法一次全面送完，當天僅象徵性送給志工代表，其餘會事後分送，絕非大小眼。

台中世界花卉博覽會4月底落幕，市府為向參與志工表達感謝，22日盛大在中興大學推出感恩表揚活動，台中市長盧秀燕也出席頒獎，今卻有志工指出，對能參與花博志工倍感榮耀，受邀參與感恩活動時原很開心，不料到場簽到後領到給一份給志工的紀念品，打開看竟是參與值勤時早已有的「花博值勤備品」束口袋與遮陽帽，當場傻眼。

因一旁有來賓簽到處，赫然發現來賓領到的紀念品竟是花博吉祥物「虎爸玩偶」，還有花博紀念章，民眾不滿指出，並非計較紀念品的內容，但明明付出的是志工，卻受到不如來賓的差別待遇，痛批市府根本沒有誠意，氣得掉頭就走。

社會局澄清是誤會一場，為向有排班服勤的志工表達謝意，已特別製作有標「集志工之力、成花博之美」字樣的志工專屬吉祥物玩偶及銀色徽章準備贈送，因志工人數多達1萬6千人，無法當天全部發送，僅象徵性頒給團隊志工代表，預計分組整理完畢後，公告領取方式，絕不會差別待遇。

至於送花博值勤備品是因不少志工均倍感束口袋及帽子好帶好用，花博期間就有人希望能再領，因花博已落幕，才把還有的備品送給志工留念。

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