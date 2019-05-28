台中花博虧損14億 中市府檢討原因「花太少」

2019-05-28 15:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博已在4月24日閉幕，之前傳出花博大幅虧損，台中花博辦公室執行長陳如昌今日提出檢討與效益報告，並指出，花博收入預估22億元，最後收入粗估為8億餘元，短少近14億元，原因主要是場址變更造成展區分散，增加硬體及交通接駁成本，且嚴重排擠植栽花卉經費，造成花卉太少，與民眾期待有巨大落差。

台中花博在去年11月3日開幕，今年4月24日閉幕，從爭取到閉幕，歷經3任市長，包括前市長胡志強、林佳龍及現任市長盧秀燕，而盧秀燕上任後推出台中市民、12歲以下兒童免費入園措施，被外界認為是造成花博收入減少的原因。

根據花博辦公室統計，花博收入預估22億元，包含門票收入、停車場收益與廣告、授權金、權利金等，最後收入初估為8億餘元，短少將近14億元。不過，市府預估台中市透過花博帶動農業區加值建設，未來30年長期效益有450億元。

陳如昌指出，花博成功申辦後，在2015年場址變更，改為3大展區，導致整體計畫在2016年4月才核定，以花舞館為例，開幕前1年半才發包出去，因為規劃設計的不確定性，影響整體推動時程；另外，設計期間太多外部專家的意見，一改再改，也導致進度延宕，甚至開幕2個月後，園區指標仍未全數設置完成。

陳如昌表示，花博展區分散，也造成硬體建置及交通接駁成本增加，排擠植栽花卉經費，造成花卉種類、數量過少，與民眾對花卉博覽會的期待有巨大落差，他曾在花博展場聽到民眾說「不值得買票進來，因為都看不到花」，讓他很心痛。

陳如昌也說，花博規劃過多固定式設施，僅花舞館、豐原庭園競賽區等區有不同檔期展出內容，其餘展覽皆為一次性展出，嚴重影響民眾重遊意願，即使推出免費入園政策，仍難以吸引遊客再次造訪。

盧秀燕則表示，花博雖然結束，但已奠下城市建設的基礎，也展現市府有能力舉辦國際重大活動，因此，市府不會只用一次或是只看一時的獲利，最重要的是大台中因為花博而開發、建設，未來市府會在這個基礎上建設、經營及行銷台中這座城市。而民調顯示6成多市民滿意花博，是對所有參與花博的工作人員最大肯定。

至於未來展館的利用，陳如昌表示，三大園區均將轉型為公共空間，后里森林、馬場園區近期將做為2020台灣燈會主燈區場地，中長期規劃后里馬場為結合休閒遊憩、歷史文化及特色產業的觀光景點，森林園區則配合后里擴大都市計畫，以ROT方式發展成為主題樂園；外埔園區將做為世界蘭花會議展場；豐原葫蘆墩公園則回復公園休憩使用。

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