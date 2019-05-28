台中市府檢討花博 前發言人：與其爭功諉過不如多建設

2019-05-28 22:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博虧損14億元，台中市政府今日進行檢討報告，認為花博變更場址、花卉種植太少，導致成本增加、與民眾企望落差大。前台中花博發言人陳文信表示，新市府與其在檢討報告中爭功諉過，不如好好在「後花博時期」為造福后里、豐原、外埔居民公共建設而努力。

陳文信指出，4年前，前市府得知在胡志強市府時期就調查發現花博原規劃場址為石虎棲地後，為了彰顯花博自然永續的價值，毅然決然變更場址，期間重新規劃非常辛苦，但為了生態保育，這些辛苦都是值得的，也很慶幸榮獲AIPH（國際園藝生產者協會）決議讓台中花博從「國際」冠名升格為「世界」博覽會。

陳文信表示，花博的成果歸功於每一位規劃、興建、策布展、營運的夥伴，還有成千上萬名志工；在林佳龍市府團隊執政時期，去年11月開幕當月有153萬4180人入園參觀、12月158萬9000人，入園人數及評價、口碑都獲各界肯定。日本愛知博覽會總製作人福井昌平就稱讚「台中花博讓世界看見了台灣」，AIHP會長Bernard更曾說，他在台中花博「聽見花開的聲音」了。

陳文信感嘆，盧市府上任後，免費政策後影響參觀品質，甚至面臨遭AIHP停權的危機，遊客人數不僅未達成盧市府宣稱的「花博經濟」，平均參觀人數不增反減，賠了門票收入還損及城市國際形象，坐實了「免費的最貴」這句話，恐怕這才是各界最應該檢討的問題。

陳文信表示，花博落幕後，盼新市府與其逢前朝必反，在檢討報告中爭功諉過，不如好好在「後花博時期」為造福后里、豐原、外埔居民公共建設而努力，相信市民會更加期盼新市府能夠延續民生及建設政策，讓花博所帶來的生態保育、文化保存、志工參與、設計導入、跨界共創等「花博精神」，能夠遍地開花、開枝散葉，成為一股影響台灣的正面能量。

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