談判再觸礁！川普堅持伊朗須放棄濃縮鈾 給德黑蘭5至7天完成協商

美國官員24日透露，美伊之間的框架性協議目前已完成約95%，但雙方仍就伊朗核原料庫存與荷姆茲海峽相關條文進行最後協商，尚未正式達成協議，總統川普可能還會給伊朗5至7天時間完成最後協商。（路透資料照）

美國官員24日透露，美伊之間的框架性協議目前已完成約95%，但雙方仍就伊朗核原料庫存與荷姆茲海峽相關條文進行最後協商，尚未正式達成協議，總統川普可能還會給伊朗5至7天時間完成最後協商。

綜合《紐約郵報》、《福斯新聞》報導，美國官員指出，川普政府目前採取「No Dust, No Dollars」策略作為與伊朗談判的核心原則，強調除非伊朗放棄其濃縮鈾，否則不會獲得任何制裁豁免。

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這名官員指出，「伊朗原則上已接受這項框架，我們已經完成95%」，並說美伊雙方已就核原料庫存與荷姆茲海峽議題達成基本共識，但目前仍在協商最終法律文字與細節。但他表示：「我們不會輕易讓步，我們還沒有真正完成協議，也不會今天或明天就簽署。」他並透露，川普的直覺是再給伊朗5至7天時間，完成最後協商。

美國也強調，目前有機會達成1項既能防止伊朗取得核武，又能降低美國民眾能源與經濟成本的協議。

這名官員表示，「我們將達成比歐巴馬的JCPOA（聯合全面行動計畫）更好的協議，但我們絕對不會簽署1份糟糕的協議」，若談判破局，美國仍保留恢復軍事打擊的選項。川普24日也要求談判團隊不要急著達成協議，並認為時間站在美國這邊。

JCPOA通常被稱作「伊朗核問題全面協定」或「伊朗核協議」，為朗與聯合國安理會5大常任理事國（中國、法國、俄羅斯、英國、美國）、德國（合稱 P5+1）及歐盟於2015年簽署的國際協定，旨在透過限制伊朗的核計畫，以換取解除相關國際制裁。

JCPOA的核心內容包括，伊朗同意大幅縮減其濃縮鈾產能、離心機數量及濃縮鈾庫存，並承諾不發展核武；伊朗也同意國際原子能總署（IAEA）進行嚴格的查核與監督；而作為回報，國際社會解除針對伊朗的多項經濟、貿易與能源制裁。

但白宮官員指出，當時美國據此協議，向伊朗提供了17億美元（新台幣533.9億元）資金，「他們卻用這些錢建造離心機和資助恐怖主義」。

川普23日曾表示，美伊之間1份被他稱為諒解備忘錄的協議，目前已「大致完成談判」，該備忘錄將恢復石油供應，同時為30天的核談判留出時間。

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