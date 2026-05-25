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    首頁 > 國際

    澳洲活動人士返國 指控拘留期間遭以色列虐待毆打

    2026/05/25 11:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    一些澳洲活動人士在試圖向加薩運送援助物資的船隊中被以色列拘留，目前已返回家園。圖為活動人士拉蒙特（金髮女子）抵達雪梨國際機場時接受擁抱。（路透）

    一些澳洲活動人士在試圖向加薩運送援助物資的船隊中被以色列拘留，目前已返回家園。圖為活動人士拉蒙特（金髮女子）抵達雪梨國際機場時接受擁抱。（路透）

    一些澳洲活動人士在試圖向加薩運送援助物資的船隊中被以色列拘留，目前已返回家園。主辦單位聲稱，這些活動人士遭到虐待、性侵和毆打，導致部分被拘留者入院治療。

    根據《路透》報導，以軍上周在國際水域攔截50艘船隻，船上共有430名志願者，其中包括11名澳洲人。以色此舉目的是，阻止這支船隊向加薩運送援助物資。

    1名澳洲活動人士於24日晚間抵達墨爾本，其他活動人士則於今（25）日分別抵達雪梨、墨爾本和布里斯班。

    澳洲活動人士兼紀錄片製作人拉蒙特（Juliet Lamont）25日告訴《路透》，她在被拘留期間遭到拖曳、性侵犯和毆打。

    澳洲活動人士沃森（Sam Woripa Watson）也指出，他肋骨骨折，身上還有多處瘀傷和割傷。沃森還說，他親眼目睹活動人士被電擊槍擊中、橡皮子彈射擊。

    援助物資的組織者「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）聲稱，船隊記錄了至少15起性虐待案件，其中最嚴重的1起發生在1艘被改造成臨時監獄的以色列登陸艇上，該監獄用鐵絲網和集裝箱搭建牢房。

    以色列監獄部門否認了這些指控，《路透》也無法獨立核實。

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