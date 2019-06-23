宜蘭河濱又現眼鏡蛇蹤 嚇壞單車父子檔

2019-06-23 17:59

〔記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭河西門橋自行車道最近傳有眼鏡蛇出沒，且對路過的單車父子檔呈現攻擊姿勢，有網友見狀將訊息貼上臉書社團，提醒其他民眾注意；對此，宜蘭縣農業處說，蛇類不會主動攻擊人，若民眾碰到眼鏡蛇，應避開加速通過。

宜蘭河畔今年5月間，被運動民眾直擊2公尺長的眼鏡蛇出沒，消息一出嚇壞不少人，縣府農業處獲報後，曾派員前往捕捉，但未發現蛇影。

昨天晚間9時許，帶著孩子到河畔騎乘自行車的父親，在西門橋自行車道旁發現一尾眼鏡蛇，且頭部呈站立狀的攻擊姿勢，父子倆當場被嚇壞，將蛇出沒消息提醒其他運動民眾。

聽到父子倆提醒的呂姓網友，回家後將眼鏡蛇出沒消息貼上臉書社團「宜蘭知識+」，引起網友討論；有網友擔心是民間團體野放的毒蛇，留言勸導民眾近期避免靠近。

住在宜蘭河畔的宜蘭縣議員黃定和，最近也時常接到民眾反映，宜蘭河畔偶爾會發現蛇類出沒，希望縣府加以防範。

黃定和說，雖蛇類出沒代表生態良好，但如果出沒太過頻繁，恐加深民眾恐懼，他已要求縣府加強宣導或介入移除，不要讓民眾運動還得擔心蛇出沒。

對此，農業處表示，夏天是蛇類繁殖期，加上宜蘭河畔生態豐富，自然成了蛇類出沒地，不過目前僅是個案，近期會再派員加強巡察；蛇不會主動攻擊，呼籲民眾若發現蛇影，應快速避開，不要靠近挑釁。

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