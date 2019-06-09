竹市27公里微笑水岸指標系統、路燈 年底亮起來！

2019-06-09 11:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市17公里自行車道與10公里新竹左岸串成27公里的「微笑水岸」，因無明確的指標及告示牌，讓很多遊客都有難以連接的疑惑，新竹市府已設計統一的指示告示牌，投入7000萬元，要在微笑水岸設置159面的統一指示牌和212盞路燈，預計年底完工，屆時民眾不管白天或傍晚，都可沿著指示牌和路燈，暢遊微笑水岸。

新竹市環保局表示，為讓17公里自行車道和10公里新竹水岸有「一致性」的觀光導覽指示告示牌，已請設計師設計統一的告示牌，除會清楚標示地點、也會有解說和景點資訊等服務系統，要讓民眾清楚周遭景點與方向，同時會把鄰近的生態環境、水岸設施都放在能在指標上，讓遊客或民眾了解周邊景點，提升景點的能見度，並呈現27公里的微笑水岸景點。

市長林智堅說，如今27公里微笑水岸已成為竹市水岸藍帶的城市品牌，很多民眾會到新竹左岸的運動設施運動，也會騎自行車暢遊左岸及17公里自行車道，但過去很多民眾向他反映，常有不知「從何處來、從何處去」的疑惑，市府在整理這些場域時，也認為應該有統一的指示告示牌，提醒遊客和市民更明確的指標，才會要求環保局在建設之時，也要設計明亮、明確的指標。

環保局長江盛任說，總長27公里的「微笑水岸」，已完成指標導覽系統159面，包括總牌、指向牌、景點介紹牌、景點解說牌、物件解說牌等，將明確指引民眾，提升微笑水岸的鮮明度和景點易達性，也讓民眾在遊玩時，了解周邊生態與環境。

除指標導覽系統，也會設置212盞路燈，點亮27公里的微笑水岸，讓自行車騎士不管白天或夜騎，都能安全騎乘，享受新竹風吹拂、海岸線夜騎的樂趣，同時燈桿也會標示公里數，讓騎士知道騎乘位置與長度，此項指標導覽系統與路燈照明預定年底完工。

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