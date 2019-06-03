石門大圳休憩路廊串連工程有亮點 曲線景觀橋跨越台3線

2019-06-03 23:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府水務局推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，規劃將老街溪上游長約9.6公里自行車道打通延伸至平鎮伯公潭，也整合八字圳及石門大圳步道系統，可沿著老街溪一路從平鎮騎到中壢。其中「石門大圳休憩路廊串連工程」3日下午舉行竣工典禮，這項工程跨橋打通中豐路的節點，成為鐵馬族的另類中途休憩站。

此計畫另包括4項子工程，「伯公潭客家信仰園區」、「八角塘周邊環境改善工程」分別去年6月和今年3月竣工，「平鎮鐵騎風光工程」正辦理工程驗收，「新光吊橋（伯公潭二岸人行道串連工程）」預計10月竣工。

市長鄭文燦主持竣工典禮表示，石門大圳休憩路廊串連工程，將石門大圳的自行車道牽引上這座跨橋，可串連大坑坎溪及石門大圳的自行車道，讓鐵馬族可從石門農田水利會相思子步道一路暢行到伯公潭，沿途設有公園、跨橋、景觀及植栽等設施，發揚當地的水文化特色，是南桃園最佳的自行車道及親水步道。

水務局長劉振宇說，工程考量此區周邊並無開闊視野，一側為坡地，另一邊有建物遮蔽，不宜設置太大量體的景觀造型橋，因此於台3線（中豐路）採用輕巧的曲線景觀橋，減少橋體的結構尺寸，並採用豐富的色彩及曲線造型營造亮點，連接中豐路兩岸的225公尺橋長及引道，淨寬3公尺、淨高約4.63公尺，設計上考量自行車道坡度安全考量，讓行走或騎乘在石門大圳的步道上的民眾能安全跨越中豐路；另設置休憩平台融入周邊地景呈現水岸特色，打造樂活水岸風光。

鄭文燦表示，市府推動老街溪全流域整治計畫，上游起自平鎮、龍潭，下游達中壢青埔地區。在平鎮段，從石門大圳系統、鎮南橋、伯公潭到八字圳區域，打造親水公園、親水綠帶及自行車道；中壢段從環北橋到領航南路，已獲前瞻基礎建設計畫水安全的4億元經費進行第一期用地徵收作業，未來將一路施作至中壢青埔，打造長達22公里的自行車道。

此外，平鎮區擁有許多重要的歷史場域，包括黃復興號藥材商千頃第客家傳統三合院、鴉片煙潭、乙未戰爭古戰場等，「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」工程美感及質感兼具，在平鎮騎腳踏車可以看到歷史、人文，也能看到生態。

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