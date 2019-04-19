大里草湖自行車道第3期工程 明年暑假前可完工

2019-04-19 17:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里草湖自行車道目前已進行1、2期工程，為線性計劃，全長約3.4公里，由於民眾希望延長到銀聯一橋至貴妃步道，立委何欣純爭取到預算，市府將在年底施工，此第3期工程為1.4公里，總經費1700萬，預計明年暑假可啟用。

市府觀光旅遊局表示，此一計劃目前中央已審核完畢，一旦核定，會依規定程序辦理。

草湖自行車道為線性計劃，目前已建置美群橋至銀聯一橋，為第1期工程，第2期工程為大峰橋至美群橋，目前正在施工中，2條全長為3.4公里，第二期工程預計今年暑假就可完工。

由於民眾認為，銀聯一橋至貴妃步道也可建置自行車道，向立委何欣純反映，為草湖溪自行車道的最後一哩路。

何欣純有感於施作的迫切性及必要性，向體育署爭取補助未完成的草湖溪自行車道計畫經費，獲得體育署同意，同意工程總經費1700萬，其中台中市政府需自籌680萬。

體育署同時要求台中市政府興建時，需將貴妃步道與草湖溪河岸景觀及運動休閒場所相結合，打造大範圍的休閒運動空間。

何欣純表示，草湖自行車道第3期工程體育署已於4月15日通過審查計畫，總經費1700萬，地方自籌680萬，她希望市府於經費核定後儘速辦理設計，趕年底前進場施工。

何欣純表示，此一工程範圍在既有堤頂與步道佈設自行車道，設計內容包含自行車牽引道、兩側施作欄杆、出入口休憩節點等設施；透過自行車友善環境的形塑，一邊騎自行車，一邊享受河岸美景，讓騎自行車成為幸福有感的事！

屆時加上乾溪正在進行的8.7公里的自行車道，大里霧峰將會有約12公里長的自行車道。

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