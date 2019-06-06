熱門景點現蛇蹤！ 民眾在大湖公園目擊眼鏡蛇

2019-06-06 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾喜歡前往遊玩的內湖大湖公園近來現蛇蹤，有網友指出，昨天早上在大湖公園游泳池邊發現眼鏡蛇，提醒前往大湖公園的民眾多加留意。

網友在PTT「內湖板」指出，轉傳自家長群組的影片截圖，昨天早上在內湖大湖公園游泳池邊發現眼鏡蛇，眼鏡蛇後來溜進水溝蓋跑掉了。從截圖中可以看出眼鏡蛇體型不小，有網友則回應，內湖靠山其實蠻多蛇。從「毒蛇鼬獾咬傷救急資訊站」查詢可得知，去年內湖也有發現眼鏡蛇的紀錄，2016年大湖公園還曾發現過龜殼花。

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