「大手牽小手、用愛浄灘」大安塭寮港 3小時清出近6噸垃圾

2019-06-23 14:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員曾朝榮服務處與金豐室內設計公司等合作，今天在大安塭寮港海邊舉辦「大手牽小手、用愛浄灘」活動，吸引約2千人，以實際行動愛護地球環境，一上午共清出近6公噸般垃圾，顯示海洋廢棄物污染問題嚴重。

市議員曾朝榮服務處與金豐室內設計公司、鎰成汽車旅業、環偉實業等號召約2千人，參與淨灘活動，天空不作美飄起雨絲，眾人穿著雨衣、戴上手套、手握夾子，冒雨在海灘上撿拾垃圾，3小時即撿拾了近6公噸垃圾。

曾朝榮表示，淨灘成果，撿拾的垃圾以寶特瓶蓋、寶特瓶、塑膠、玻璃瓶最多，顯示塑膠污染海洋的問題嚴重，希望藉由活動拋磚引玉，教育大家愛地球，為了下一代，減塑從你我做起。

金豐室內設計公司執行長呂金豐說，新聞常報導國外許多志工來台灣淨灘，這些有心的外國人從遠地而來，為的就是保護地球生態，台灣四面環海，有優渥的地理環境，國人非但不好好珍惜，甚至還加以破壞，我們造成的環境污染是留給下一代最大的傷害，頓悟讓他產生一股力量，決心要為地球環境盡一份力，也希望留給我們下一代乾淨美麗的海洋。

呂金豐並感謝鎰成汽車旅運與環偉實業公司等好友支持，以及曾朝榮議員服務處協辦，還有台中市教育局、環保局、交通局、衛生局、大安區公所、海巡署、港務局鼎力協助，順利完成這次大手牽小手的淨灘活動。

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