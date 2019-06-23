06/23 各報重點新聞一覽

2019-06-23 06:52

自由時報

涉超級電腦軍事應用》5中國機構 美列黑名單

就在美國總統川普與中國國家主席習近平，將於二十八日的「二十國集團」峰會會晤前夕，美國商務部二十一日宣布，涉及超級電腦軍事應用的四家中國企業和一家國有研究機構，將被列入旨在維護美國國安的出口管制「實體清單」，禁止其在未經華府批准下取得美國技術和零組件。

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井口真理子分屍案》兇手關28年 家人堅拒他假釋

發生在二十九年前的「井口真理子分屍案」，兇手計程車司機劉學強因求歡不成，用十字弓殘殺來台旅遊的日本女學生井口真理子，被判無期徒刑定讞，他被關了近二十八年，早已符合假釋門檻，監所徵詢其家人的「入住同意書」，以利安排保護管束事宜，未料家人根本不要他出獄，不但堅拒假釋，還強烈回應，「誰放誰負責」，五個字道出家人不想再和他有任何瓜葛。

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油賣北韓 資產被凍 油商陳世憲墜亡

高雄商人陳世憲前年被查獲四度出船，在公海賣兩萬多噸石油給北韓，因違反聯合國禁運，成為台灣首位以「資恐防制法」制裁的對象，其名下及海外公司等資產全遭凍結。昨天上午傳出陳在鹽埕區住處墜樓身亡，警方在屋內找到遺書，但拒絕說明案情，全案報請檢方相驗。

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蘋果日報

台中造勢 韓國瑜喊挺韓不只同溫層 新口號「拉進來 打出去」號稱20萬人 專家估8.4萬

高雄市長韓國瑜最近人氣大降，為拼國民黨總統初選勝出，昨在台中挺韓大會上火力全開，藉高雄登革熱事件，重砲抨擊民進黨得「權力中毒症」，要大家「2020給民進黨教訓，讓民進黨下台！」他也喊出：「拉進來、打出去」新口號。對外界質疑他只在同溫層取暖，他說有20萬鄉親支持很感動，「有人說支持韓國瑜都是同溫層，是大錯特錯，支持我的人很多很多」，強調挺他的不只同溫層。但專家估算昨人潮最多時約有8.4萬人。

離譜國小 最貴香皂要捐百萬 仿宮廟點燈募款 挨轟「用錢分階級」

學校募款還分等級，超離譜！新北市一所國小為優化教室設備，大舉對外募款千萬元，文宣套用宮廟點燈概念，將捐款金額分成4等級，捐款少的可獲贈「平安幸福」燈皂、超過百萬的是「萬事如意」燈皂，還把捐款人姓名與捐款金額製成芳名錄，公開在學校官網，此舉遭家長抨擊「是要用錢區分階級嗎？」新北教育局也認為作法不妥，昨已要求校方停止募款。

聯合報

長榮罷工預計11天取消873航班 衝擊超過17萬人

長榮航空空服員罷工第三天，仍未重啟談判，罷工結束日未定，長榮約剩四成運能，影響持續擴大。長榮今天公布最新班表，估計從罷工第一天6月20日算起至6月30日，將累計取消873航班，衝擊超過17萬人。

修例惹議 香港律政司長道歉

香港反送中事件餘波盪漾，香港律政司長鄭若驊昨天現身終審法院前，對於修訂「逃犯條例」引起社會矛盾和紛爭，透過媒體向香港市民道歉。鄭若驊成為繼特首林鄭月娥、保安局長李家超之後，第三位道歉的港府高官。

港府聲稱立法會會期明年七月結束後，條例草案「屆時將自動失效」。加上港府三位高官道歉，抗爭情勢有所緩和，昨晚金鐘政總和立法會僅十多名示威者。但民間人權陣線發起廿六日晚上八時在中環愛丁堡廣場集會，希望藉Ｇ20峰會的國際壓力「重擊」林鄭月娥。

中國時報

罷工預告期入法 勞團堅決反對

長榮空服員罷工，交通部長林佳龍認為罷工預告期要更明確，勞團堅決反對，全國產業總工會祕書長戴國榮表示，勞方發動罷工程序冗長，首先須由工會會員代表大會表決通過，送主管機關進行勞資調解。調解不成，還得先經過會員罷工投票，過半同意才能罷工，而從申請調解到正式罷工可能會花上數月，已有預告罷工的效果。

戴國榮說，勞資雙方本來就是權利不對等、資訊不對稱，再設定罷工預告期根本沒必要，且會抵銷罷工效應，無異限縮勞工權利。罷工是手段，用意在逼資方協商，突襲式罷工才能對資方造成最大損失，如果設置罷工預告期，資方有緩衝空間，罷工可能起不了作用，勞方將徒勞無功。

大突破 傳北韓向陸交代核武清單

大陸國家主席習近平21日結束訪問北韓，在這次訪問中，習近平承諾大陸會保證北韓的安全，陸、朝軍方代表也首度現身習金會。海外華文媒體指出，軍方人士現身意味陸朝黨政軍關係開始全方位對接，陸朝在軍事關係上已開始打開關鍵突破口，北韓並開始向大陸交代核武清單。

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