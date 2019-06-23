井口真理子分屍案》兇手關28年 家人堅拒他假釋

2019-06-23

劉學強判無期刑 已符合假釋門檻

〔記者吳政峰／台北報導〕發生在二十九年前的「井口真理子分屍案」，兇手計程車司機劉學強因求歡不成，用十字弓殘殺來台旅遊的日本女學生井口真理子，被判無期徒刑定讞，他被關了近二十八年，早已符合假釋門檻，監所徵詢其家人的「入住同意書」，以利安排保護管束事宜，未料家人根本不要他出獄，不但堅拒假釋，還強烈回應，「誰放誰負責」，五個字道出家人不想再和他有任何瓜葛。

獲入住同意書 才能安排保護管束

只要拿到「入住同意書」就可提報假釋，但目前為止，不論是劉的家屬或社福團體，都沒人願意提供處所供其寄居，故他短期內勢必得「繼續被關」；矯正機關一度討論是否尋求法扶或司改會的協助，但尚無定論。

劉家人拒絕 回稱「誰放誰負責」

劉學強是在一九九○年犯案，適用假釋舊法，依舊法無期徒刑收容人服滿十年及符合相關規定，即可提報假釋，比現行規定二十五年快上許多。獄方評估他的各項分數與表現，認為可獲假釋，才會徵詢劉的家人是否提供「入住同意書」，其家人明確拒絕的態度，透露出對劉的恐懼與憂心。

劉學強因被認定罹病而獲判無期徒刑，一九九一年入監，原被關在台中監獄，但常和人起口角，並因殺害女性後辱屍，進監後曾被人打成重傷，他還為此狀告管理員與獄友等共十二人。獄方二○○四年將他移往宜蘭監獄。

到了宜監，劉學強仍常和獄友爭執，因其情緒控管有問題，缺乏病識感，獄方不得已把他移置獨居房。劉學強曾經寫信給瓊瑤丈夫、皇冠出版社負責人平鑫濤，自稱忠實讀者，盼獲數萬元資助，信上附有二十四元郵票，言明若不幫忙請一週內寄還原信，他等了五年未見下文，竟控告平男侵占罪，檢方認為不構成，將全案不起訴。

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