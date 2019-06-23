涉超級電腦軍事應用》5中國機構 美列黑名單

2019-06-23

美商務部宣布 納出口管制清單

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普與中國國家主席習近平，將於二十八日的「二十國集團」峰會會晤前夕，美國商務部二十一日宣布，涉及超級電腦軍事應用的四家中國企業和一家國有研究機構，將被列入旨在維護美國國安的出口管制「實體清單」，禁止其在未經華府批准下取得美國技術和零組件。

中方二十二日晚間則透過央視新聞警告，將根據「不可靠實體清單」制度採取措施。

這次被列入「黑名單」的五家機構，為超級電腦製造商中科曙光及其三家關係企業，包括天津海光先進技術投資、成都海光集成電路和成都海光微電子技術等公司，以及協助推動中國軍事現代化、正式名稱為人民解放軍戰略支援部隊網絡系統部第五十六研究所的無錫江南計算技術研究所。美國商務部二○一五年已將中國國防科技大學列入實體清單，因其研發的超級電腦使用美國原產的電路板和處理器。

美國商務部指出，前述五家機構涉及參與違反美國國家安全和外交政策利益的活動，對美國構成重大風險。分析家指出，這是場美中百萬兆級運算的競賽，上述機構研發的技術旨在推動軍事現代化，包括模擬核爆、計算飛彈軌道、超高音速演算法等，中國政府已下令該領域應優先發展，且中科曙光等企業也都獲得官方支持。

百萬兆級運算 美中爭主導地位

華爾街日報指出，北京方面想達成開發中國第一台百萬兆級運算電腦的關鍵技術，而超級電腦開發商正是核心力量。其中，中科曙光極為仰賴美國技術和設備，包括超微半導體（ＡＭＤ）、英特爾和輝達等公司。值得注意的是，由於超級電腦是核武、加密技術、飛彈防禦和其他系統發展必備條件，美中兩國正在競爭該領域的主導地位。目前，美國擁有運算速度高居全球前兩名的超級電腦，中國超級電腦則排第三。

另一方面，商務部也腰斬美企延攬中國公民參與先進工程計畫的許可證，以避免先進技術流失。去年，美國商務部發給美企三五○張人員招聘許可證，遠不及一七年的七七一張，更是一三年以來數量最少的一年。其中，在一三至一七年間，取得許可證的中國公民佔六成，但去年已大幅滑落至三成五。

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