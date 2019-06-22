湯屋煥然一新！ 金山磺港溫泉公共浴室重新開放

2019-06-22 16:41

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區「磺港溫泉公共浴室」男湯室，今年初遭人拿滅火器亂噴，室內滿地粉末，讓男「湯屋」變成「雪屋」，金山區公所從3月初斥資整修改善環境，即日起重新開放使用；新設無障礙坡道、明亮通風的環境、金銀雙湯不同泉質提供遊客選擇，泡起來有不同感受。

金山區長陳國欽說，金山是北海岸著名的溫泉區，區內5座免費溫泉公共浴室更是全國密度最高；這5座免費溫泉公共浴室分別是金包里溫泉公共浴室、豐漁溫泉公共浴室、磺港溫泉公共浴室、社寮溫泉公共浴室、南屏溫泉公共浴室。

「磺港溫泉公共浴室」位於磺港大橋旁的，鄰近獅頭山公園及清水農地蓮花田等景點，且同時具有「含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉」及「含鐵氯化物硫酸鹽泉」金銀雙湯泉質，相當特別。

金山區磺港里長許明熙3月時建議，封閉2個多月進行鋪面積水、木造涼亭蛀蝕、浴池通風、排水系統等改善，並新設無障礙坡道及美化牆面，提供使用者更為友善環境。

磺港溫泉公共浴室除戶外的泡腳池，男女浴室都是裸湯，記得避開中午高溫時段，且一次也不宜超過15分鐘，泡湯前後更應適量補充水分，詳細資訊可上金山區公所官網「農經遊樂事-溫泉公共浴室」搜尋。

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