解決瑞穗文旦產銷 陳吉仲送出2千萬大紅包

2019-06-22 17:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉是全國單一鄉鎮最大的文旦產地，面積是全國的1/4，但產銷問題多年未解，農委會主委陳吉仲由立委蕭美琴陪同，今天上午與農民座談時，提出產銷解方，一口氣送出超過2000萬元大紅包，尤其在採收期就啟動收購文旦格外品，也引起農民叫好。陳吉仲說，農委會的目的就是穩定產地價格，創造農民收益。

陳吉仲說，瑞穗文旦將比照麻豆文旦收購格外品，每年收600公噸（100萬台斤）以上，比照麻豆格外品收購價每台斤10元，此外包括啟動外銷補助，並協助產地建立冷鍊及加工設備，還要加強內銷、舉辦全國文旦評鑑等。他也呼籲全國消費者「不要只有中秋節才吃文旦」，文旦是非常營養的水果，應該多吃、常常吃。

統計陳吉仲今天到花蓮瑞穗鄉農會舉辦文旦產銷座談，送出超過2000萬元大紅包，包括在瑞穗鄉打造農產品急速冷凍的冷鍊設備，經費約300萬元；主辦全國文旦評鑑經費100萬元；而瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇建議的紅外線甜度檢測儀「一台要價500多萬元」，陳吉仲也允諾協助，加上陳吉仲當場宣佈，今年起將首度啟動瑞穗文旦格外品收購，收購價每台斤10元，1斤3以上大果就算格外品，收購量將從600公噸起跳，「要再加碼到1200公噸也都接受」，由於中央每採購600公噸，就是1000萬元，格外品將用於文旦加工，當場產銷班農民都拍手叫好！

前瑞穗鄉農會總幹事魏清河也感動地說，「他在瑞穗農會服務40幾年了，第一次有農委會主委來到這裡跟農民談」。雖現場有農民擔心「會不會變空頭支票」，但陳吉仲明確表示，「中央絕不會跟農民講了不算話」！

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說明，瑞穗文旦總面積800多公頃、佔全國1/4，年產量2萬6400公噸，9成以上都是樹齡30年以上的老欉文旦，風味甘、甜、酸均衡，但每年約6成產量交盤商（含外銷），產地直銷約25％，至於透過大賣場、果菜市場、機關銷售等各僅1％。

去年花蓮縣因文旦盛產，導致產地許多文旦賣不掉，秋節過後才啟動加工品收購，但每公斤收購價只有7元，總收購600公噸，今天座談會上農民反應去年收購量太少「剩下有一半的文旦都只能丟掉」。

對此陳吉仲說，農委會的目標就是維持市場價格在一定水準，今年的具體措施就是在採收期同時啟動收購格外品；此外，加工所需的冷凍設備需擴充更新，只要有冷鏈就不怕量多價跌時，被盤商壓低價格，設備經費農委會將至少補助1/2，另可專案補助到2/3。

陳吉仲補充說，今年目標還包括全國文旦外銷目標從3000公噸提高到5000公噸，外銷美日、加拿大、中國都有外銷補助，也歡迎瑞穗文旦加入外銷行列，內銷的部份也將協助找大型超市與農民談、舉辦全國文旦評鑑，將運用所有可以行銷的方式促成文旦價格的穩定。

另外，農民也關心文旦加工出路，立委蕭美琴說明，因為頂新假油後，國內消費者對食安的要求更高，但國內法規針對食品加工，都以大型食品廠的規格來設計法規，導致小農難以進入加工門檻，農委會的政策是把農產品初級加工，就是沒有添加物的，沒有做後續化學處理的，都拉回農業部門主管，而不是列在衛福部、經濟部的工廠管理之下。

她說，拉回農委會管理，土地使用的法規也可鬆綁，農業從生產、加工、加值、產銷才可一條龍，對農民幫助更大，目前法案已經在立院一讀，希望下個會期可以順利通過。

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