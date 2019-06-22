注意！不只難纏「銀合歡」 外來「刺軸含羞木」已攻入恆春半島

2019-06-22 09:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島飽受強勢外來種「銀合歡」肆虐，各單位投入防治近20年仍無法根除，沒想到近期又發現「世界百大入侵物種」的刺軸含羞木，竟然悄悄在廢耕的農地、荒地及溪流蔓延，令農政單位頭疼也提醒民眾注意居民周邊農地狀況。

與銀合歡同列「世界百大入侵物種」的刺軸含羞木，全株從莖到葉部均布滿倒鉤的木植化的刺，屬於豆科含羞草屬植物，全株會形成無法穿越且具倒鉤刺的灌木叢，在國外研究報告指出其蔓佈生長常造成動物和人類都無法接近，與銀合歡成長後滅絕周邊原生種植物的覆蓋性同樣兇猛。

最可怕的是，刺軸含羞木會把原有自然牧草地、農地、濕地、河川洪泛區等生態系統，演替成無生產力且具刺之灌木叢林，並干擾原生種植被分布、妨礙原生動物在濕地上的採食、威脅阻礙灌溉系統、減少農作物生產、遊憩使用及排水設施，傷害農業生計及生態多樣性；繁殖之莢果，種子數量多且構造質輕具有浮力，可以透過水流進行長距離傳遞，與銀合歡的恐怖繁殖力有過之而無不及。

屏縣府農業處調查，目前在恆春鎮（恆春機場旁私有土地），滿州鄉（欖仁溪流域、港口溪流域、港仔溪出海口）、牡丹鄉（旭海溪流域、旭海溪出海口、牡丹溫泉旁野溪、東源濕地）等地發現蹤跡，縣府已請轄內各公所進行地毯式調查彙整後，向中央爭取經費進行防除工作，民眾也可循特徵巡查自家土地進行挖除。

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