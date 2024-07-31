新北診所加入兒童發展評估？ 衛局︰恐不符標準

新北市社會局針對早療兒童有補助計畫。圖為社工關心弱勢家庭早療兒童。（社會局提供）

2024/07/31 05:30

議員︰早療者從鑑定到治療要等1年 局長︰評估時間已縮短

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市每年約有五千五百名兒童接受早期療育服務，市議員彭一書指出，有早療需求者從鑑定到接受治療需要等待一年，可能錯過黃金治療期，盼納入診所做兒童發展評估。衛生局表示，評估鑑定醫療機構需具備一定名額或科別的專業人員，診所恐不符標準。

請繼續往下閱讀...

鑑定機構需有相關科別、職類人員

彭一書指出，透過市府提供的○到六歲兒童發展篩檢表，師長可初步評估兒童發展狀況，若要詳細評估，須前往衛生局指定的聯合評估中心由醫療專業人員鑑定，但據了解，有早療需求的案例從評估到實際接受治療至少需等待半年，長則一年，盼市府擴大納入地方診所等小型機構協助鑑定。

衛生局長陳潤秋回應，三年疫情對孩子的早療造成影響，市府努力加強，去年評估時間約廿六個工作天，今年已縮短至廿個工作天，將持續精進。

12家聯合評估中心 數量全國最多

衛生局健康管理科長陳欣蓉說，新北市有十二家聯合評估中心提供評估鑑定服務，數量全國最多，並與台北市、基隆市十七家醫院合作，方便市民就近前往；新北市有一四一家醫療院所提供早期療育服務，社會局提供兒童早療補助。

陳欣蓉說明，依據衛生福利部國民健康署規定，評估鑑定醫療機構人員配置有標準，需要至少有相關科別（小兒神經科、兒童青少年精神科、復健科）二科以上專科醫師，以及相關職類（物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師及社會工作師）四職類以上的專業評估人員，診所不一定符合標準。

根據統計，新北市二○二○年至二○二三年，平均每年約五千人進行兒童發展評估鑑定，發展遲緩兒童療育補助人數每年約五千五百人。新北市十二家聯合評估中心分布在板橋、汐止、新店、中和、永和、新莊、三峽、淡水、三重、泰山、土城，另八里等偏遠地區可向當地衛生所申請院外評估服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法