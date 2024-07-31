《8月啟用》新北河濱自行車道 增6處科技執法

新北市河濱公園的自行車道新增6處科技執法，圖為汐止長安橋下自行車道，將於8月1日啟用科技執法。（新北市高灘處提供）

2024/07/31 05:30

設車牌辨識系統 防止汽、機車駛入園區 違者開罰900元

〔記者翁聿煌、董冠怡／新北報導〕新北市河濱公園擁有二一○公里的自行車路網，提供民眾假日休憩，但偶爾有汽、機車貪圖一時方便，將車輛駛進園區，引發安全疑慮，市府在樹林、蘆洲、淡水、汐止共六處自行車道增設科技執法設施，將於八月一日啟用，若車輛違規行駛自行車道，可依違反道路交通處罰條例開罰九百元。

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樹林、蘆洲、淡水、汐止 明起抓違規闖入

市府高灘地工程管理處表示，為顧及河濱公園遊憩民眾安全及自行車動線順暢，避免汽、機車駛入園區，市府在重要的出入節點增設車牌辨識系統，能夠準確辨別進出自行車道的車輛，防止違規車輛進入，保障用路安全。

高灘處表示，目前在自行車道重要出入口已設置科技執法設施，包括永和區永福橋園區及永和橫移門、三重區重新橋、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊區新海橋自行車道，蘆洲區蘆堤一號橋及五華陸橋等九處，今年再增加樹林兩處、蘆洲、淡水、汐止兩處自行車道，總計有六處增設車牌辨識系統，將於八月一日啟用。

9處河濱公園取締1492件 較去年同期增加

根據統計，高灘處設置在河濱公園的九處科技執法設施，今年一月至六月共取締一四九二件違規，較去年同期每月平均增加五十件。

高灘處長張修銘表示，經檢討及多次會勘，確認告示牌面及監視器位置後，目前與市府警察局交通大隊配合，原設置九處科技執法成效良好，因此八月起再增設六處科技執法，並持續滾動式檢討減少出入口設置車阻，維護行人及身障者通行權益。

另外，交通局舉辦基北北桃「我的減碳存摺」活動，截至七月十五日，參加人數超過廿一萬人，減碳量達一萬二九九七公噸，經悠遊卡公司統計，有卅六位民眾同時抽中二個獎項，活動第一季四到六月大獎已全數開出。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，第二季七到九月獎品豐富，有MacBook、PS5、藍芽耳機、全聯禮券等，新北市也提供飯店住宿券、耳掛式咖啡、小農茶葉禮盒等，鼓勵民眾搭乘公共運輸暢遊各地，減碳拿好禮。

新北市河濱公園的自行車道新增6處科技執法，圖為新鶯堤外自行車道，將於8月1日啟用科技執法。（新北市高灘處提供）

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