恆春半島剷除銀合歡 恢復500多公頃「淨土」

2019-04-10 21:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東林區管理處「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林計畫」，自104年起已邁入第5年，雖然難以追趕生長迅速的銀合歡成長速度，仍完成538.84公頃的危害土地，今年預定執行46公頃受銀合歡為害區域，希望逐年恢復恢復「淨土」。

為了對抗難纏的銀合歡，屏東林管處依銀合歡分布比率大小，分短、中、長期執行目標，以銀合歡分布比率較高、坡度較緩且可串連形成生態廊道者為優先剷除，希望串連山林、河川、社區等至海邊完整生態系，達到國土綠網計畫目標，經過分析驗證，被銀合歡入侵的林地經移除後造林，對植物及動物相的多樣性確實是有正面助益。

銀合歡具有大量種實及砍除後萌芽強等特性，在山區蠶食荒地或風倒木形成的孔隙逐入侵，逐步抑制原生植物生長，多屬非優先防治區且交通不便，各單位尚未進場移除前，銀合歡危害面積仍會擴張，林管處及屏縣府也提供專業防治方式，輔導農民申請撥苗以利移除銀合歡後造林工作。

屏東林管處處長張偉顗指出，自2015年起每年與機關一起召開研商銀合歡移除復育會議，尋找解決方式及檢討執行進度，5年來共同完成538.84公頃危害土地，今年預定執行46公頃受銀合歡危害區域，不容許銀合歡危害恆春半島珍貴林相。

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