超諷刺！滿山廢家具 二二八連假被當墾丁海景套房賣

2019-02-27 22:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春半島二二八連假訂房大爆滿，這兩天卻有民眾在國際訂房網站上發現一個相當詭異的房型，位置在墾丁國家公園龍坑保護區附近的野外草地，民宿設備由棄置的廢棄床墊及沙發組成，刻意上架的「業者」蕭先生解釋，此舉為了嘲諷民眾亂丟廢棄家具對環境的傷害；墾管處強調將派員清理，也會追查沒有公德心的棄置者。

這間上架網站拍賣的「民宿」，簡介寫著「發現一處驚為天人的獨立海景與星空，剛好乾柴遇上烈火又有一堆民宿丟出了大型家具廢棄物，在這驚為天人的無敵海景前，這位賣農產品的老闆，打算轉型生態民宿，也將五分鐘內就可以立刻看見海景與淡水交界，海洋污染與時常掛掉的海龜。」內容極盡嘲諷，還附註「枕頭、棉被、盥洗用品等海邊都有只是要自己找一下。」

長期關心環保議題的「房東」蕭禾秦說，非常驚訝美麗的墾丁東半島海岸線，除了難以估算的塑膠海漂垃圾，草地樹叢中，還有不少的大型床墊、床板、沙發等疑似民宿裝修後丟出的廢棄物，這個KUSO的賣房舉動，除希望官方重視野外廢棄物問題，也期盼民眾不要貪圖方便破壞環境。

墾管處指出，針對這項惡劣行為，會儘快派員進行清運，並對現場遺留的廢棄物會進行來源了解，追查到任意拋棄大型家具的民眾，將依違反「國家公園法」裁罰，呼籲民眾共同愛護墾丁國家公園的美麗自然景觀。

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