長榮一次公布6/26前航班異動 5天至少取消505班

2019-06-21 21:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今日晚間宣布6月29日前暫停接受訂票後，晚間9點官網出發與返台取消航班資訊，已陸續公布至6月26日。根據官網航班資訊，6月22日共計取消112班、6月23日取消113班、6月24日取消108班、6月25日取消103班、6月26日取消69班。長榮航空表示，只要一有確定取消航班，就會公布在官網罷工專區中，旅客投過日期、天數、班號，迅速查到自己航班是否已取消；但是每日最終定案的航班取消資訊，長榮會在前一天晚間對外公布。

明日桃園機場出發取消46班、松山機場出發取消3班、台中出發取消3班、高雄出發取消7班；桃園機場返台取消40班、松機抵台取消3班、台中抵台取消3班、高雄抵台取消7班，總計112班。

6月23日桃園機場出發取消45班、松山機場出發取消2班、台中出發取消2班、高雄出發取消5班；桃園機場返台取消50班、松機抵台取消2班、台中抵台取消2班、高雄抵台取消5班，總計113班。

6月24日桃園機場出發取消44班、松山機場出發取消2班、台中出發取消2班、高雄出發取消4班；桃園機場返台取消48班、松機抵台取消2班、台中抵台取消2班、高雄抵台取消4班，總計108班。

6月25日桃園機場出發取消43班、松山機場出發取消2班、台中出發取消2班、高雄出發取消5班；桃園機場返台取消42班、松機抵台取消2班、台中抵台取消2班、高雄抵台取消5班，總計103班。

6月26日桃園機場出發取消20班、松山機場出發取消1班、台中出發取消2班、高雄出發取消5班；桃園機場返台取消32班、松機抵台取消2班、台中抵台取消2班、高雄抵台取消5班，總計69班。

長榮航空航班最新資訊

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