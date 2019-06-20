長榮空服罷工》地勤忙助簽轉航班 排隊人龍減少了
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受到罷工影響，桃園機場長榮航空地勤人員忙著幫航班受影響旅客辦理簽轉其他家航空公司航班。（（記者朱沛雄攝）

受到罷工影響，桃園機場長榮航空地勤人員忙著幫航班受影響旅客辦理簽轉其他家航空公司航班。（（記者朱沛雄攝）

2019-06-20 22:29

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園市空服員職業工會所屬長榮航空空服員今天下午啟動罷工，8000多名旅客航班受到影響，桃園機場第二航廈出境大廳旅客一度大排長龍，等候辦理簽轉其他航班。

經過長榮航空加派地勤人員協助旅客辦理簽轉，晚間已經不見旅客大排長龍情況，不過仍有旅客在出境大廳席地休息，等候叫號辦理簽轉。

根據長榮航空統計，明天從桃園機場出發的航班有45班取消，返台則有26航班取消，長榮航空表示，最新航班異動將以簡訊通知旅客外，也請民眾自行至長榮航空官網或利用APP查詢。

長榮航空官網

  • 航班受影響的旅客在桃園機場第二航廈出境大廳等候簽轉其他航空公司航班，席地休息。（記者朱沛雄攝）

    航班受影響的旅客在桃園機場第二航廈出境大廳等候簽轉其他航空公司航班，席地休息。（記者朱沛雄攝）

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