長榮空服罷工》地勤忙助簽轉航班 排隊人龍減少了

2019-06-20 22:29

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園市空服員職業工會所屬長榮航空空服員今天下午啟動罷工，8000多名旅客航班受到影響，桃園機場第二航廈出境大廳旅客一度大排長龍，等候辦理簽轉其他航班。

經過長榮航空加派地勤人員協助旅客辦理簽轉，晚間已經不見旅客大排長龍情況，不過仍有旅客在出境大廳席地休息，等候叫號辦理簽轉。

根據長榮航空統計，明天從桃園機場出發的航班有45班取消，返台則有26航班取消，長榮航空表示，最新航班異動將以簡訊通知旅客外，也請民眾自行至長榮航空官網或利用APP查詢。

長榮航空官網

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