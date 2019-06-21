長榮空服罷工》客服人員吐苦水 「旅客問題都是我們承受」

2019-06-21 06:06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工邁入第9小時，稍早有一名表明自己是長榮地勤客服部的男子，主動向媒體抱怨，由於空服員罷工，造成地勤及客服人員，得第一線處理旅客的行程問題，對空服員罷工表達強烈不滿。

該男子表明自己在客服部本部服務，抱怨客服部裡頭的電話已經接不完，處理的都是旅客改簽的問題，表明客服部就是24小時服務旅客，不過除了客服，機場也是一團亂，直到現在客服部也在處理，機場沒有辦法處理、消化的業務，在電話中已經有客人在咆哮，難道這些都是由地勤來承受，「都是我們負責擦空服員的屁股嗎」？

男子不滿，為什麼我們好好的工作，必須在他們罷工的時候做這些東西，為什麼她們（罷工空服員）不自己上來去面對旅客，或者去機場靜坐也可以，來這邊有什麼用，旅客也不會知道啊！

「我沒有辦法忍受！」男子說，他不是要去批評罷工怎麼樣，而是為什麼要去霸凌旅客？這些作為已經影響大眾、影響公司權益，很多旅客真的是有很大的困難，沒有很多航班可以轉機，現在還是有很多旅客的機票沒有辦法處理完。

男子表示，公司沒有讓他額外加班，所以沒有超時的問題，畢竟要把旅客所有的機票全部改完還有簽轉，客服人員一定要做好，她們（罷工空服員）這樣搞，為什麼不乾脆把訴求告訴旅客？親上火線到機場現場也可以，告訴旅客有什麼需求，看認不認同！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法