06/23各報重點新聞一覽

近期兩位美國國務院副助卿低調來台，出席台美工作階層會議，還罕見安排與駐台的廿多國外交使節與官員會談。（彭博檔案照）

2024/06/23 07:26

自由時報

美2副助卿：聯大2758決議 無關一中

美國持續挺台國際參與。據指出，近期兩位美國國務院副助卿低調來台，出席台美工作階層會議，還罕見安排與駐台的廿多國外交使節與官員會談，討論如何深化與台灣合作。美方官員特別向駐台外交官們說明聯合國第二七五八號決議，並未涉及台灣，更未曾背書中國所謂的一中原則。

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電動車專屬保單 7月上路

純電動車專屬車險保單七月起上路，保險事業發展中心最新參考費率出爐，試算後僅比傳統燃油車高出六％至九％，甲式車險更與燃油車相同，完全否決先前部分產險公司喊出要大漲五成才合理，全台近六萬電動車車主可鬆一口氣。

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王文祥拋震撼彈 職籃新聯盟「PLG＋T1」9隊點頭

剛奪PLG總冠軍的新北國王，董事長王文祥昨天拋出震撼彈：「我們即將成立新聯盟，已獲PLG與T1聯盟共九支球隊的加盟意向書，未來還會有一支來自東南亞的球團加入。」王文祥表示，目前共十支球隊同意加入「新聯盟」。傳聞PLG富邦勇士和領航猿尚未點頭。

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聯合報

胸腔科難覓新醫師 醫界憂未來防疫只剩老醫師

長久以來，胸腔科被醫界戲稱「又累又沒錢、還會被告」，歷經ＳＡＲＳ、H1N1、新冠肺炎等重大疫情，胸腔科醫師肩負重任，但辛苦與所得不成比率，年輕醫師敬而遠之；近一、兩年，胸腔科新進醫師人數出現雪崩式下降，訓練額度超過百人，但僅有卅人報名，多家醫學中心甚至掛零。資深醫師擔憂，下一波感染病毒來襲，能在第一線防疫作戰，恐怕只剩老醫師。

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卓揆道歉：下月親搭火車到花蓮

花蓮四○三地震過後，聯外的蘇花公路、中橫公路柔腸寸斷，前天又發生台鐵新自強號因土石溢流出軌，由於該處未設有邊坡告警系統，縣長徐榛蔚淚問行政院長卓榮泰「東部人到底還有什麼路可以走？」卓榮泰鞠躬致歉表示，已要求台鐵全面檢測告警系統，強調下個月要搭火車來花蓮，「我要親自走這一趟，看它是不是夠安全」。

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中國時報

台鐵事故 卓致歉：努力不夠快

行政院長卓榮泰22日到花蓮視察地震後重建進度，孰料視察前一天發生台鐵新自強號列車事故，再次衝擊花蓮觀光。卓揆昨在花蓮鞠躬致歉，坦言「我們努力得不夠快」，花蓮縣長徐榛蔚哽咽說：「東部居民要回家，能走什麼路？」立委傅崐萁邀卓揆「到花蓮談談」，卓揆回應「下個月我要搭火車來，看它是不是夠安全」，要與東部民眾「同島一命」。

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炎夏瘋水上活動 年逾500人溺水亡

炎夏來臨，民眾瘋水上活動，卻頻傳意外事故，據消防署統計，2019至2023年每年逾500人溺水死亡，目前縣市政府針對水域遊憩活動多以《水域遊憩活動管理辦法》為主管法規，並針對易發生事故地區發布禁令，但禁令治標難治本，也造成多個水上活動團體反彈，盼有更好的管制辦法。

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純電動車專屬車險保單七月起上路，保險事業發展中心最新參考費率出爐。（法新社檔案照）

新北國王董事長王文祥昨舉行記者會，說明將成立新聯盟，其中包含PLG與T1九支球隊的加入。（記者陳志曲攝）

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