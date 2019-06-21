太酷了！屏東首座兒童參與設計遊戲場明天試營運

2019-06-21 13:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼台糖、永大特色共融公園後，屏東縣第3座大型共融遊戲公園「和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場」，將從明天（22日）開始試營運。這座位於屏東市的遊戲場總占地約近2500坪，目前堪稱是南部最大、特色遊具最多，更是屏東縣第一座讓社區兒童自主表達需求意見，並落實在工程規劃設計的共融公園，兒童、身障及高齡者都能使用。

屏縣府表示，「共融」是指能看見他人需求，為他人設想的一種生活態度；從使用者的視角出發，符合實際需求，能讓一般兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域中「共處、共學、共享、共玩」的新型態概念。

此外，秉持「自己的遊戲場自己蓋」，讓孩子與身障使用者能自主表達需求，參與自己的遊戲場設計，屏縣府社會處於去年共融公園規劃之初，就舉辦3場「共融遊戲場兒童參與工作坊」，邀請遊戲場的設計廠商到場聆聽社區孩子的想像，並將參與者的作品及想法融入設計圖說中。屏縣也在今年成為全國第一個帶頭的公部門，將兒童表意權正式納法。

遊戲場內最具特色的除了有全國第一座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏第一座鑽石轉盤、屏東第一座大型滾輪滑梯、無障礙（輪椅）鞦韆外，還有特地從國外原裝進口組合式的飛翔森林探險遊具，讓大小孩盡情暢玩。

為保有原和平公園內林區綠化及林蔭休憩空間，縣府也將老樹與遊具結合，建置了南高屏第一座巨人之家及傑克樹屋，全區無障礙環境設施，更貼心的在廣場中設置了花灑區和復古汲水泵浦，讓孩子們在大熱天享受了沙坑、沙桌玩耍的歡樂時光後，能方便就地取用乾淨的自來水。

為了倡導每個人的需求都應該被看見，讓每個年齡層、行動不便的人都能找到屬於或適合他的位置，明天上午的試營運活動將由屏東縣長潘孟安帶領著社區民眾一路暢玩。

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