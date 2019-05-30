美國務院兒童議題顧問訪台 代表美方出席台美聯合委員會

2019-05-30 10:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院主管兒童議題資深顧問蘿倫斯（Suzanne Lawrence）訪問台灣，外交部今天宣布此事並表歡迎，也宣布蘿倫斯將代表美方出席首屆「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家聯合委員會」。

台美4月時簽署「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家瞭解備忘錄」。外交部與AIT表示，未來將由美國國務院領務局與我國衛福部合作，處理兒童遭跨國父母擅帶離家個案，雙方將加強資訊分享，以確認遭擅帶離家兒童的下落，以利提供後續協助。

外交部今天上午並發布新聞稿公布，美國國務院主管兒童議題資深顧問蘿倫斯已抵台，訂於5月29日至31日訪台，訪問主旨是出席首屆「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家聯合委員會」，外交部誠摯歡迎蘿倫斯來訪。

外交部說明，蘿倫斯不僅在華府見證雙方簽署備忘錄，代表美方來台參加首屆會議，積極落實雙方合作計畫，極具意義，更呼應美國在台協會（AIT）紀念「台灣關係法」立法40週年「移民及交流月」的5月主題。

外交部並指出，蘿倫斯訪台期間並將拜會我政府相關部會及兒福團體，以瞭解我國兒童福利政策及具體成果，作為未來持續推動台美相關計畫的參考，並深化雙方在保障兒童權益領域的合作與交流。

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