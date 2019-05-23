60國合力破獲戀童網站 國際刑警組織救出50兒童

2019-05-23 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（Interpol）23日表示，他們偵破一個網路戀童平台，逮捕9名分別來自泰國、澳洲和美國的嫌犯，並救出50名兒童。

綜合外媒報導，國際刑警組織2017年針對「暗網」的一個網站展開調查，該網站每週都會上傳兒童性犯罪的照片或影片，全球有6萬3000名用戶。不過，他們發現無法透過一般的搜尋引擎找到該網站，使用者要用特定的網址才能登錄，且影片和照片只透露受害兒童的部分臉部和聲音，線索很少。

國際刑警組織輾轉獲得全球60個國家的幫助，美國國土安全調查局（HSI）持續追蹤IP位址，2018年已逮捕泰國主嫌薩蘭加姆（Montri Salangam），薩蘭加姆會假藉踢足球、吃飯等名義，把幼童誘拐回家，他至少染指了11名兒童，其中1個還是他的侄子。去年6月，薩蘭加姆被泰國法庭判處146年徒刑；另1名網路管理員塔布扎（Ruecha Tokputza）則被澳洲法院判處入獄40年，是澳洲針對性犯罪者最重的刑罰。

截至目前，已有9名分別來自泰國、澳洲和美國的嫌犯落網。警方指出，最年輕的受害者僅15個月大，除了已確定的50名被害者外，他們認為應還有100人受害。調查人員會繼續挖掘聊天群組、相關資料，盼找出更多受害的嬰幼兒。

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