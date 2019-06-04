Youtube護童新政策出爐 未成年人不得逕自開直播、頻道

2019-06-04 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕Youtube官方部落格貼出公告，為了保護13歲以下的未成年人不受到色情暴力等影片影響，今年已經移除超過80萬部相關影片。未來將進一步祭出政策改變，除了儘可能刪除具有侵略性及疑似戀童癖言論外，若沒監護人同意，也禁止未成年人進行直播。

今年2月時國外Youtuber麥特（Matt Watson）就指出，YouTube的推薦演算法漏洞，助長了犯罪行為、戀童癖濫用的現象，在當時雀巢、迪士尼等國際品牌也因此紛紛撤下YouTube的廣告。

現在許多孩童出現的影片內容都是以家庭互動內容為主，但YouTube的服務條款規定13歲以下的兒童不得擁有自己的帳戶，目前每週刪除數千個13歲以下兒童擁有的帳戶。而直播的部份，也針對所有未成年使用者，在沒有成年人現場陪同監護下不得進行直播，YouTube還進一步關閉部份現有的未成年實況主影片內容。

此外，YouTube表示，已關閉多達一千萬部內容中有未成年人參與的影片停用留言功能，並在未來數月中採取漸進式手法持續審查存在疑慮的影片，官方表示雖然留言功能是YouTube社群的核心，但為保護孩童免受不當言論騷擾，因此堅信這項政策必須執行。

YouTube官方指出，除了藉由審查工具自動偵測，仍會保留少數此類影片的留言區並與該頻道合作，以手動方式整頓留言區，來提升YouTube的偵查能力，讓未來針對有危害留言內容時能更加精準。

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