長榮空服罷工》慰問地勤 總經理：將提非法罷工告訴

2019-06-21 11:34

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕長榮航空空服員罷工第二天，長榮航空總經理孫嘉明上午前往桃園機場慰問第一線地勤人員，孫嘉明在接受媒體訪問時表示，工會訴求中的勞工董事部份，依法不屬於調解事項，工會卻將此列入罷工爭議事項，長榮覺得不合法，將提非法罷工告訴。

對於與空服員勞資協商，孫嘉明表示，長榮航空對於協商都是保持開放態度，也有提出好的對案，但工會卻未做出正式回應，就突然說走就走，宣布停止協商啟動罷工，卻在總部大門前高喊理性協商，讓人無法理解他們的態度與訴求。

長榮航空部分空服員罷工爭取權益，導致航班調度受影響，第一線機場地勤人員為旅客辦理簽轉航班，長榮航空總經理孫嘉明上午特地前往桃園機場慰勉感謝地勤人員。

孫嘉明也對受影響的旅客致歉，並表示，長榮已把可以執勤的同事都叫回來了，加上遷轉部分牽扯到其他航空公司，需要一點時間，希望民眾多體諒。

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