農民心血蒸發！竹縣新豐爆發稻熱病 鄉長徐煒傑允爭取補償

新豐鄉長徐煒傑（左）手上拿著感染穗頸稻熱病的稻穗說，粒粒都乾枯成了「空包彈」。（記者黃美珠攝）

2024/06/20 11:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕稻作面積約1300公頃的新竹縣新豐鄉，近日傳出大面積爆發穗頸稻熱病感染，因時近1期稻作收成期，在普遍都有生產履歷機制下，農民不敢貿然施藥防治，預估每公頃將至少減產1000台斤到1500台斤。鄉長徐煒傑今天親自勘災，允諾即日起受理農民陳報受害狀況，將轉報給縣府爭取中央補償，避免農民的心血隨著高溫「被蒸發」。

新豐青農劉政雨說，這次的穗頸稻熱病來襲正逢稻米入漿時期，大約端午節前後1週，因連續大風加上豪大陣雨所致。各農戶受害面積輕微的有2成，嚴重的如今天鄉長親眼所見的瑞興村稻田就已經有超過5成的面積受害。

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徐煒傑手捧著農民採下的染病稻穗說，原本該是粒粒金黃、飽滿的穀穗，如今染病變得青黃不接，粒粒乾枯甚至轉白成了「空包彈」，實在可惜。

劉政雨說，新豐稻農們普遍栽種台南11號、桃園3號、圓糯3號、以及高雄147號這類的大宗品種，各戶在水稻出穗前其實都有噴藥防治過，畢竟穗頸稻熱病好發期多是水稻入漿前，他從農14年還是首次碰到像這次發生在入漿時期。

他說，整體來看稻作植株本身是健康的，事前也沒有看到有嚴重稻熱的現象，研判就是大風大雨的極端氣候所致染病而乾枯。

劉政雨說，現在就快要收割了，如果再次用藥防治，除了農民要額外負擔工、料的成本，新豐的稻作幾乎都有生產履歷，農友們也擔心現在用藥很可能會有殘留問題而影響口碑和信譽。

縣府農業處農糧科表示，水稻依農業保險法有「水稻收入保險」，可以救助補償因天然災害或其他事故導致被保險區水稻平均產量減少的問題；等於一旦發生了，農民可以獲得出險理賠。

稻熱病是存在稻作中常見的病害，每年、每季都會因為悶熱、不通風等發生感染，除了前述農保機制給予農民補償，他們也會輔導農友嘗試改種具有抗稻熱病的品種如桃園6號、桃園7號來防範未來持續因這種病害而減產。

新豐鄉水稻大面積感染穗頸稻熱病，原來應該是金黃飽滿的穗粒，卻是逐漸乾褐、轉為青綠、最後發白乾枯。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉水稻爆發大面積感染穗頸稻熱病，鄉長徐煒傑（中）今天早上親自勘災了解。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉水稻爆發大面積感染穗頸稻熱病，鄉長徐煒傑（中）今天早上親自勘災了解。（記者黃美珠攝）

新豐鄉水稻大面積感染穗頸稻熱病，原來應該是金黃飽滿的穗粒，卻是逐漸乾褐、轉為青綠、最後發白乾枯。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉青農劉政雨說，過去穗頸稻熱病都是在稻穗入漿前發生，這次是他從農14年來首次看到在入漿期間染病。（記者黃美珠攝）

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