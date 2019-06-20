苗栗鄉親注意！ 6鄉鎮市9814戶27日大停水23小時

2019-06-20 17:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣自來水公司第三區管理處配合公司中工處辦理「竹科四期─伯公坑加壓站改善工程」新舊管改接，苗栗縣苗栗市、通霄鎮、公館鄉、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉等6鄉鎮市共計9814戶，將於27日上午9點起到28日上午8點止，停水23個小時。水公司提醒停水區域用戶，提前儲水備用。

水公司第三區管理處指出，三義、銅鑼、公館等3鄉全鄉停水；西湖鄉除湖東村、二湖村、三湖村、金獅村外，其餘村停水；苗栗市南勢、高苗、新英、福麗、水源等5里停水；通霄鎮烏眉里停水。共計9814戶。

第三區管理處說，公告停水時間為27日上午9點起至28日上午8點止，但隨工程作業推進，三義鄉預估復水時間為28日凌晨1點，不過，實際復水時間視地勢高低或地點而異，鄉內重河地區及勝興車站附近預估28日凌晨3點；銅鑼鄉、通霄鎮預估28日清晨5點復水；公館鄉、西湖鄉、苗栗市預估28日上午8點。

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