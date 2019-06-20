127公分的喜憨兒人小志氣高 轉銜就業不畏挑戰

2019-06-20 15:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因透納氏症的影響，身高僅127公分的喜憨兒曉君，人小志氣高，經過2年在喜憨兒烘焙餐廳-喜歡你餐坊的工作淬鍊，激發了想要外出就業挑戰的決心，在媽媽的支持下，這個月進入全家便利商店展開新職涯，實現夢想。

喜憨兒社會福利基金會表示，曉君原本在喜歡你餐坊sefun café 竹北勝利店工作，不僅是門市的小領班、更是店長的小幫手，經過2年的工作淬鍊，激發了她想要外出就業挑戰的決心；對媽媽而言，這是一個很揪心很困難的決定，但是看見曉君堅定的眼神，媽媽決定支持曉君，放手讓她從烘焙餐廳畢業外出就業。

經過2個月的職業評估與工作媒合，曉君終於在本月進入全家便利商店。每天早上，曉君提早1個小時出門，搭公車兩次轉乘才到工作地點，但她準時打卡上班從未遲到。

從交班開始，進貨上架、收銀結帳、盤點、門市清潔、在早班繁瑣的工作中忙碌穿梭，但面對所有新的學習以及友善同事的協助與指導，曉君臉上始終帶著微笑，但對於新的工作依然絲毫不敢懈怠，隨身帶著小小的筆記本，寫滿了密密麻麻的備忘筆記，回家也不忘跟媽媽一起溫習。

店長翊彤說：「曉君跟其他的員工其實沒有不同，但她比別人多了更強學習的決心」給她極高的評價，也期待曉君未來能夠獨當一面。

喜憨兒基金會桃竹區主任顏鴻吉表示，很開心看到曉君的成長與勇敢，未來將邀請她到基金會當小小講師，與其他的庇護員工分享她轉銜就業的心路歷程，讓更多的喜憨兒們在庇護工場中儲備能量，並且能勇敢的走進社區穩定就業、實現夢想，在自己的人生舞台上發光發熱。

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