06/20 各報重點新聞一覽

2019-06-20 06:57

自由時報

共諜至少7年刑 可罰1億

立法院臨時會昨三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，大幅提高為敵發展組織罪刑責，並區分「外國」與對台最大威脅「中國」；若為中國發展組織，可處七年以上有期徒刑，最高罰金一億元；軍公教若涉內亂、外患等罪經判刑確定，將剝奪全額退休俸，已領者應追繳；修法也將適用範圍擴及網路空間。

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首次吸毒者 逾9成不到40歲

吸毒人口年輕化！衛福部食藥署昨公布「藥物濫用案件統計」，首次吸毒者年齡以廿到廿九歲、約占四十五％最多，且逾九成首次接觸毒品者年紀都在四十歲以下。食藥署一○七年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報顯示，首次濫用藥物年齡以廿到廿九歲、占四十四．七％居首位，且已連續五年居冠，其次為卅至卅九歲、占廿四．二％，十九歲以下占廿二％， 居第三，總計超過九成，以年輕族群居多。

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國中生散布女友裸照 同學轉傳全判賠

一名國中男生與女同學交往，「被分手」後心有不甘，竟將女同學裸照及自慰影片傳給多名同學，其中一名同學又再傳給其他同學「欣賞」，結果不只該名國中男生挨告，只是「按一下」轉傳影片給其他人的同學一樣有事；台北地院判決男學生與家長連帶賠償女學生母女五十四萬元，轉傳的同學與雙親也須連帶賠償十六萬五千元。

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蘋果日報

模範生領獎嗆韓國瑜「選總統太可笑」韓乾笑 大讚：勇氣可嘉

「國王新衣」真實版！高雄市長韓國瑜昨午與市長獎畢業生及模範生合影活動時，一名15歲的國三模範生突然嗆說：「你要去選總統這件事情真的太可笑了！」韓愣了一下，當場尷尬微微張嘴，呵呵地乾笑了幾聲。事後他肯定這名國三生把握難得合影面對面時間，勇敢地把內心意見表達出來，「我覺得非常好，勇氣可嘉。」但不忘強調，現場也有很多學生表達鼓勵。

國安法修正 不再輕饒 共諜可罰１億 軍公教判刑確定 退休俸全數追回

共諜小心了！立法院昨三讀通過《國家安全法》部分條文修正案，未來若為外國、中國、港澳和境外敵對勢力洩漏公務機密，最高處7年有期徒刑；若當共諜為中國發展組織，將處至少7年以上有期徒刑，最高可罰1億元。至於現職、退休軍公教人員涉共諜案遭判刑確定，將喪失退休俸，已支領的退休俸也將被全數追討。總統府強調，完成修法將讓台灣的民主防護網進一步更完整建構。

聯合報

國安法納網際空間 共諜可判7年重罰1億

立法院昨三讀通過修正國家安全法，宣示國家安全維護納入網際空間，對於被中國大陸吸納為間諜者，可處七年以上有期徒刑，最高重罰一億元以下罰金，若為現職或退休軍公教，經判刑確定，皆剝奪退休終身俸，已領者則從違法日起追繳。

政院補助來了 韓國瑜：不要口水 一起滅蚊

高雄市長韓國瑜為了防治登革熱連日槓上行政院，行政院昨天上午審核通過，全額補助高雄市所需的五三一八萬元經費，院長蘇貞昌並指示國軍化學兵隨時待命出動，全力協助防疫，「防疫不分藍綠，一起為高雄努力」。韓國瑜昨回應，希望一起合作滅蚊。

中國時報

韓喊齊滅蚊

高雄登革熱疫情嚴峻，中央地方為防疫經費互槓數日，行政院長蘇貞昌在台北「扮黑臉」狂酸高雄市長韓國瑜，19日核定撥款同時，指派副院長陳其邁南下參加登革熱防疫會議，並和市長韓國瑜一起視察三民區疫情，擺明南北夾殺韓國瑜。韓一心只想防疫滅蚊，主動握起陳其邁的手，感謝中央與地方齊心，兩人相敬如賓，只談登革熱。

韓大勝蔡柯 黨內贏郭達6趴

國民黨總統初選韓郭競爭激烈，根據台灣指標調查研究公司6月中旬進行的民調顯示，在黨內互比方面，高雄市長韓國瑜以26.9％領先鴻海董事長郭台銘的20.9％。在黨外對比部分，韓對上蔡英文總統與台北市長柯文哲，以31.4％勝過蔡的28％、柯的22.9％，郭台銘則以23.1％敗給蔡英文的28％，韓國瑜是國民黨最強候選人。

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