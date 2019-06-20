首次吸毒者 逾9成不到40歲

2019-06-20

〔記者吳亮儀／台北報導〕吸毒人口年輕化！衛福部食藥署昨公布「藥物濫用案件統計」，首次吸毒者年齡以廿到廿九歲、約占四十五％最多，且逾九成首次接觸毒品者年紀都在四十歲以下。

20-29歲占45％ 最多

食藥署一○七年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報顯示，首次濫用藥物年齡以廿到廿九歲、占四十四．七％居首位，且已連續五年居冠，其次為卅至卅九歲、占廿四．二％，十九歲以下占廿二％， 居第三，總計超過九成，以年輕族群居多。

統計顯示，在警方查獲毒品案件中，近五年來以第二級毒品嫌疑犯人數比率最高、高達七十二％，第二級毒品以安非他命占多數，其次為搖頭丸、大麻。而根據第二級毒品各年齡層犯罪人口率分析結果，也以廿四歲到廿九歲比率最高。

宮廟家數 逼近一萬

政府多年來宣導反毒，一直沒納入過宮廟。根據統計，我國道家宮廟到前年底止，共有九千六百多家，逼近便利商店一萬多家的數目。食藥署組長朱玉如指出，宮廟許多陣頭成員都是年輕人，「宮廟族群獲得正確毒品防制知識的管道相對不容易，更應值得關注」。

食藥署因而與台灣紅絲帶基金會合作，推動「宮廟陣頭毒品防制宣導」，由紅絲帶基金會拜訪宮廟陣頭，並參與全台大型廟會遶境活動宣導反毒。

年輕人多 值得關注

支持反毒的斗六邢安宮宮主洪嘉駿指出，其實現在宮廟都很有制度，「只要看到出去時有穿宮廟制服的，就代表是制度化管理的宮廟」。他強調，宮廟宮主大都會提醒陣頭年輕人不要碰毒品，會影響一生、甚至被抓去關更得不償失。

食藥署科長吳敏華強調，將宮廟納入防制毒品的一環，並非暗指宮廟的年輕族群有較高的藥物濫用風險，而是「增加防制宣導管道」。

2018首次濫用藥物年齡層分布

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