國中生散布女友裸照 同學轉傳全判賠

2019-06-20

〔記者溫于德／台北報導〕一名國中男生與女同學交往，「被分手」後心有不甘，竟將女同學裸照及自慰影片傳給多名同學，其中一名同學又再傳給其他同學「欣賞」，結果不只該名國中男生挨告，只是「按一下」轉傳影片給其他人的同學一樣有事；台北地院判決男學生與家長連帶賠償女學生母女五十四萬元，轉傳的同學與雙親也須連帶賠償十六萬五千元。

男被分手不甘心 傳照其他同學

除了民事求償恐還有刑責，律師林俊峰表示，兩名學生傳送影片、裸照，刑法規定散布猥褻圖畫、影像等情供人觀覽，最重可處兩年徒刑。

女學生小麗（化名）的母親主張，女兒與男同學阿成（化名）交往期間，阿成在校車內要求女兒為他口交，後來互傳裸照，並應阿成所求，將自慰影片傳給阿成。女兒後來提分手，阿成竟傳訊息給女兒：「對不起寄出去了」，隨即將影片與裸照傳給其他同學。

傳影片、裸照 除賠償還有刑責

男同學阿豪（化名）收到阿成傳來的小麗裸照，又對外散布；且阿豪得知阿成還將影片傳給同學阿明（化名），持阿明手機將影片傳給自己，也播給其他同學看。小麗母親向阿成及其雙親求償一二○萬元，向阿豪及其雙親求償卅萬元。

阿成父母辯稱，是女同學主動口親兒子下體，且自願傳影片與裸照給兒子；阿成父母表示兩人是兩情相悅，但女同學在交往期間仍與其他男生曖昧，害兒子情感受創，經勸告未果又急於挽回女友，才有過激或不當言詞。

阿成父母也主張，不該因性別而有差異，若女同學主張受害，兒子也應受同等損害，兩相應予抵銷。

阿豪父母認為，兒子屬於對性好奇而懵懂的年紀，且只將影片轉傳給一人觀看，不同於社會上偷拍或強拍猥褻照片後再惡意散布情形。

轉傳同學與雙親 連帶賠償16.5萬

法官未全盤採信原告主張，但審理認為，無論自慰影片或裸照均屬私密，尤其女性不願他人看見，認定阿成所為侵害女同學隱私，更使女同學生活圈評價受到貶損，判阿成與父母連帶賠償五十四萬元，阿豪與父母連帶賠償十六萬五千元。

律師林俊峰表示，本案中提及的口交一事，依刑法第十條規定，口交屬於性交行為，阿成若逼迫女友口交，已觸犯強制性交罪，最重可處十年有期徒刑；若是女方自願為男同學口交，依刑法第二二九條之一規定，須女友提出告訴才能偵辦，而未滿十八歲的犯罪者得減輕其刑。

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