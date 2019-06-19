扣薪水提撥勞退金？ 玉山神學院爆勞資糾紛

2019-06-19 21:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉山神學院陳姓助理教授今向本報投訴，她在學校年資12年，2017年有工讀生發現，她的薪水比其他助理教授少一萬元，追查發現，校方總計積欠她薪資加上利息，計140多萬元，今年3月去縣政府社會處申請勞資調解，竟在7天後遭解僱，她又去社會處檢舉資方違反勞基法，但縣府勞檢員本月初去學校勞檢，結果卻說「學校沒有違法」！對此，校方表示，尊重該師想法，目前進入司法調解程序中；縣府勞資科強調，正釐清有無不法，如有違法將進行處分。

陳姓助理教授說，她在2007年到校擔任專任講師，曾兼導師、系主任等職，也擔任週間講道、學生實習輔導、帶隊教派觀摹等等，雖薪資不如牧師及講道，但她以神學工作者為榮，自從2010年7月拿到博士學位後升助理教授，校方卻未依「玉山神學院教師薪俸辦法」所規定的年資及教階計算方式來給薪，包括研究費、學位津貼，仍以講師、碩士等級給薪，沒有調整到助理教授、博士等級，加上本俸也未依規定3年調整一次，尤其每月更違法從薪水扣3％來補貼雇主本來就應負責按月提撥的6％勞退金，也已違法。

陳師表示，整件事因2017年初被工讀生發現異樣，她才得知自己月薪比校內其他助理教授少算約1萬元；她說，事件爆發後，校方為規避違反勞退提撥金法規，還在2018年以現金返還當年扣所有老師的3％勞退金，但其他老師都不敢出聲。她說，校方聲稱有8.33％的退職金是「照顧員工」，但神學院助理教授的薪水，與鄰近的東華大學比就是比較低。

她說，已循校內管道爭取了2年，學校雖已開始分期攤還她的薪水，卻仍短算，她委請律師計算後，學校少發的薪水加利息，總計140萬元，且校方違規扣勞工3％薪水來繳交雇主應自提的6％勞退金，對此今年3月向社會處勞資科申請調解，不料7天後竟被校方解聘，她再向社會處檢舉，但縣府拖了2個月直到6月初才到學校勞檢，得到的結果竟是「學校沒有違法」？

她說，校方仍視她為「定期契約」勞工3年1聘，但她已在玉山神學院擔任教職長達12年、工作具有持續性，應以不定期契約對勞工才有保障，因此是「解聘」而不是校方自稱的「不予續聘」。她說，向媒體投訴就是希望校方重視勞工權益、並遵守政府法規。

花蓮縣社會處副處長陳加富說，陳姓老師3月26日到縣府申請勞資調解，但7天後就被學校解僱，陳師也在1週後針對校方片面終止勞動契約，再度提出勞資爭議調解。他說，6月的勞檢是針對勞退提撥的部份，但因勞檢員今沒有上班，詳情還在釐清中；至於是否違規解聘，縣府將在7月30日召開勞資調解委員會，邀集校方與陳老師進行調解。

玉山神學院總務長池怡平說，目前案件進入司法調解階段，校方針對老師的說法校方予以尊重；而校方計算共積欠陳師共82萬6342元薪水，經分期攤還後，目前約有20萬元未還清，仍會逐一攤還。

他說，該校為宗教財團法人，是否需依勞基法規定強制提撥6％仍在釐清中。但校方除了每月提撥3％、員工自提3％入勞退專戶之外，另有每年提撥1個月薪水作為員工退職金，相當於月薪的8.33％，加上校方自提的3％就有11.33％，已高於勞基法雇主自提6％保障。

池怡平說，在陳老師申訴後，學校董事會決定「回歸勞基法」，2018年起取消舊有退職金，本來所有員工都有11.33％，現在只剩6％，「他也是受害者」，也因取消該筆退職金，因此學校自然要提撥滿6％，並將2018年已扣的勞退金退給教師。他也說，陳師與學校合約3年1聘，原本合約就是今年7月30日到期，學校教授會投票決定不予續聘，並無違法。

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