豐繹國際日本貿易組爆欠薪 前執行副總：本週內一定付清！

2019-06-11 12:55

［記者陳恩惠／桃園報導］位於桃園市永安路的豐繹國際公司的日本事業部貿易組任職的林、陳姓2名行政人員，今年2月起遭延遲給薪，4月底才拿到上個月薪水，不僅發現勞健保遭高薪低報，還不能開立非自願離職證明，桃園市產業總工會協助受害勞工出面，桃園市勞動局說明，若豐繹公司疑涉欠薪等，勞動檢查處已受理檢舉，查證屬實將依法裁處，豐繹公司前鄭姓執行副總受訪表示，本週內會將積欠2人近20萬元費用付清。

桃產總表示，從事人力仲介的豐繹公司，具有20餘年外勞仲介經驗，卻對自己公司內的員工，不僅積欠工資、勞健保遭高薪低報及積欠勞退，經調解後，豐繹公司承諾給付，仍拖欠至今未付，讓2名遭欠薪的勞工求助無門，因此呼籲豐繹公司返還積欠工資、資遣費等相關費用，同時要求桃園市政府應該嚴懲違法亂紀的資方，拿出主管機關應有作為，協助守護勞工的權益。

勞工林小姐說明，遭欠薪過程中，多次向豐繹國際公司張姓老闆，以及日本事業部貿易組的鄭姓前執行副總表達能盡速給付薪資，雖然張老闆表示不會逃避會解決，之後卻推卸責任，指稱她們的薪資是由執行副總給付，依程序聲請勞資爭議調解會，但調解會卻派非公司人員前來，導致調解會不成立，雖然口頭承諾5月29日會給付四月份薪資，卻拖欠至今。

前豐繹國際鄭姓執行副總受訪表示，原與林、陳小姐負責對日本貿易進口和牛相關業務，雖然她們名義上領的是豐繹的薪水，卻因他將獨立經營，所以實際薪水是由他給付，由於合夥人尚未尋獲，資金調度有困難，薪水才會慢給，這週內他一定會給付積欠的工資、資遣費、勞健保高薪低報造成林女損失的12萬0554元、陳女的7萬8856元。

桃市勞動局則回應，4月底已受理勞方針對豐繹公司積欠員工薪資等事項及勞退、勞保高薪低報的勞資爭議調解，並在5月27日下午辦理調解會議，當日因勞資雙方無法達成共識，因此調解不成立。

有關豐繹公司疑涉積欠員工薪資等事項部分，已由勞動檢查處受理檢舉，若上開事項查證屬實，將依法裁處，至於豐繹公司勞退、勞保高薪低報一事，已函請勞工保險局依法妥處，為保障勞工權益、減輕因勞資爭議案件提起的訴訟費用負擔，如勞方欲提起訴訟，勞動局也會協助申請桃市勞工權益基金的律師費及訴訟費補助。

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