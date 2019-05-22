鄉民搶應徵 ！「周薪」5萬聘司機竟還遭抱怨 他暴怒趕人

2019-05-22 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名經濟能力不錯，暱稱「金庸」的鄉民日前收到其他鄉民的求救信，對方表示自己剛失業，陷入經濟困難，希望能求一個司機職位。金庸也爽快答應，只要該鄉民24小時待命，就開出一周5萬元高薪。沒想到該鄉民做沒多久就開始抱怨「可以不要半夜出門嗎？」讓金庸十分不滿，立刻給出薪水，要該鄉民「滾蛋」，事後更上PTT抱怨「好心幫人最後結果是這樣，個人司機一周薪5萬，算低嗎？」

金庸表示，因為想要幫助這名「k鄉民」，開出了周薪5萬來請他當自己的個人司機，唯一不便之處就是只要24小時準備待命。不過金庸也澄清，自己基本上只有吃飯、逛街、朋友找等時候會出門，「一天最多出門4到6次」，而且油錢跟車、住的吃的都是自己提供，讓該k鄉民住他家客房，冷氣還隨他吹。

結果k鄉民昨天突然抱怨表示「可以不要半夜出門嗎？」讓金庸暴怒表示，「當初講好了24hr on call，現在變成我要配合你」！他也說，該員做了2個禮拜又2天，自己給了他多做2天的錢1萬5000，共計11萬5000元，就叫k鄉民滾蛋。最後金庸也抱怨「X，真的好心被雷親，好心幫人最後結果是這樣，個人司機一周薪5萬，算低嗎？」

文章PO出後，立刻引起數百名鄉民熱烈迴響，不少鄉民狂喊「乾爹」，表示要「報名」當司機，也有鄉民贊同表示「最討厭當初約定好的事又反悔」、「工作道德都沒有」。對此，金庸也表示，暫時沒有要再請司機的打算，不過等他釋懷一點就會再徵人，「如果有困難的人到時再來」。

對於有網友批評他要求24小時on call「是要人命嗎？」金庸也特地發文澄清，表示自己原意都只是想幫助有困難的人，他指出，家裡雇用了3名傭人，有2名有智能障礙、1名有自閉症，每個人都給月薪6萬；至於被指控要求24小時待命太超過，他也澄清：「老實說實際一天工作根本沒有3小時」。

最後，金庸也表示，自己捐錢給社福從來不求回報，「你了解要幫助別人還被靠邀的感覺、有點心痛的感覺，你知道嗎」？

原文請見

金庸發文1

金庸發文2

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