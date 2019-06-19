新北市民注意！登革熱境外移入23例 近10年同期最高

2019-06-19 16:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕夏天是登革熱好發季節，新北市截至6月18日止，共有23例境外移入病例，為近10年同期最高，目前無本土感染個案。衛生局長陳潤秋指出，當境外移入病例出現漏網之魚、進入社區活動時，病毒即會在社區中擴散，民眾應注意居家環境清潔，提高警覺。

陳潤秋指出，登革熱是一種環境病，包括盆栽植物、農園、菜圃的各式容器，都是病媒蚊孳生的溫床，必須隨手清理並刷洗容器，避免積水，儲水桶應加掛細紗網，尤其雨後一週是登革熱防治關鍵期。

陳潤秋說，衛生局結合各區衛生所，每月進行區里病媒蚊密度調查，若病媒蚊調查結果達警戒值，將結合民政、環保單位，動員里民進行容器減量與孳生源清除，而本土性登革熱發生原因多與菜園、果園的積水容器有關。

衛生局疾病管制科長許玉芬說，去年同期境外移入個案僅有7例，今年暴增為23例，為近10年來同期最高，主因是東南亞國家疫情嚴峻，全國普遍都有上升趨勢，若境外移入未做好健康監測及防治，帶有病毒的蚊子叮咬到社區民眾，將產生本土病例，讓疫情擴散。

許玉芬說，市府自今年5月起跨局處聯合稽查46處列管並查報具風險性的菜園、果園，輔導所有權人或使用者清除環境孳生源，若發現陽性積水容器經輔導後仍未改善，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元罰鍰，得按次處罰。

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