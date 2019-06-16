南台灣登革熱升溫 綠委、教授教親子DIY天然防蚊液

2019-06-16 11:53

〔記者王俊忠／台南報導〕登革熱疫情在台灣有升溫趨勢，據中央疾管署統計，全國迄6月15日累計今年有20例本土登革熱病例，全都在高雄市；台南也有一些境外移入病例，立委林俊憲與成功大學生命科學系特聘教授蔣鎮宇夫妻合辦「踏溯台南」文化之旅活動，教100多名參與親子DIY天然防蚊液。

據了解，高雄20例本土登革熱病例，其中19例是入夏後發生的群聚感染者；台南到6月8日也累計有20例境外移入病例，疫情有升溫趨勢。南市立委林俊憲、市議員蔡筱薇與成大生科系教授蔣鎮宇等單位於今天上午在台南孔廟舉行「踏溯台南」文化之旅。

主辦單位利用此活動、安排蔣鎮宇教授夫妻教參與的100多位家長、孩子自製天然防蚊液，林俊憲與蔡筱薇提醒大家在入夏後對登革熱疫情不能輕忽，尤其下雨後要對家戶內、外全面清除容器積水及積水點，落實巡、倒、清、刷工作，避免孳生病媒蚊。

蔣鎮宇夫妻說明，教親子們自製的是天然香草精油防蚊液，這是用微生物種植出來的茶樹及檸檬香茅兩種香草（不用農藥、肥料），事先花2個半小時萃取出茶樹與檸檬香茅精油。接著先把15ML的水加入噴瓶，再把35ML的食用酒精（勿用工業酒精）加入已有水的噴瓶內。

蔣教授夫妻表示，安全程序上最好先把水加入噴瓶內，再加入酒精混合，這先加水、後加酒精的程序，家長須在一旁指導孩子進行，避免發生危險，最後把各1ML的茶樹精油與檸檬香茅精油加入噴瓶內，與水、酒精混合充分搖勻後即可噴用。

導覽活動前，主辦單位先讓參與親子噴上天然有機防蚊液，防止蚊子叮咬，並由成大大學社會責任（USR）計畫團隊帶領親子學員動手自製防蚊液，由USR實驗室利用微生物農法萃取出檸檬香茅及茶樹精油，這精油同時通過中華食品安全雙盲認證學會認證，以確保塗抹或噴灑在人體皮膚上的安全。

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