趕著去造勢？高雄防疫大會 韓國瑜19分鐘就閃人

2019-06-15 10:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天將到雲林參加總統初選造勢，今早集合民政局、衛生局、環保局等7個局處及13個區清潔隊，舉行登革熱防疫動員大會，市議員康裕成批韓來19分鐘（包括媒體聯訪）就走人，憤而在臉書留言「韓市長咻一下就離開，希望登革熱也咻一下就在高雄滅跡」。

高雄市目前登革熱疫情最嚴重屬三民區，全民動員防疫同時，市長韓國瑜準備好參加「被」邀請的「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」總統初選造勢大會。今天上午他參加登革熱防疫動員大會，該區選出的民進黨議員康裕成發現韓於上午8點6分到、8點25分便離開現場，期間還包括接受媒體聯訪近5分鐘，讓防疫人員和民代感覺韓「真的很忙」。

登革熱疫情於上週爆發，但區里防疫指揮官民政局長曹桓榮卻被發現丟下防疫工作，跑到花蓮為韓國瑜總統初選造勢勘場助陣，遭外界砲轟，韓國瑜今天在雲林縣仍有第三場造勢活動，韓國瑜、曹桓榮決定今天帶隊執行防疫工作。

康裕成表示，韓市長咻一下就離開，不過，停留的19分鐘內，仍然完成握手、寒暄、致詞、照相、看水溝（3個）、聯訪，另於一棵樹下抬頭望屋簷及樹，並指示用空拍機或很長的自拍棒，監看屋簷接水槽及樹葉上是否有積水？韓市長接受聯訪時，不是說明4千多萬存款財產，就是抱怨被行政院長打臉，所花的時間比講登革熱的事情還要多。

5月底三民區爆發本土登革熱群聚疫情，並已擴散到鳳山及前鎮區，目前全市確診20例，康裕成表示，檢視市政是民眾權利，監督市長是議員責任，與黑不黑韓無關，參加防疫大作戰19分鐘就結束，她呼籲「韓市長再加油吧」！網友也回應「趕著去造勢，現在高雄市政指是作秀而已」「只想著做總統夢，唉」「今天是假日耶，他還要利用假日時間去雲林造勢選總統耶！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法