韓市府拿1523萬防疫補助還不夠 送公文再要5300萬

2019-06-15 22:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕高雄市登革熱疫情陸續爆發，市長韓國瑜稱行政院卡關登革熱防治經費，被行政院打臉「從沒正式以公文提出補助款申請」；疾病管制署今晚發布新聞稿指出，昨天收到高雄市公文，預計下週一會開始審視申請經費的項目。

因應國內高風險縣市的疫情防治需要，衛福部每年都會核定補助縣市政府辦理登革熱等病媒傳染病防治計畫，今年度高雄市獲補助款共1523萬9000元，當中包括登革熱補助款861萬元，是各縣市最多。

疾管署副署長莊人祥說，昨天（14日）傍晚才收到高雄市來的公文，要再申請5300多萬元補助款，疾管署預計下週一審核高雄市申請的項目經費預算，會根據疫情和項目來補助。

疾管署說，會依行政院指示儘速審核，經報行政院同意後，動用中央第二預備金全力支援高雄市防疫，新聞稿文末還補充「盼請高雄市政府妥為運用相關經費」。

國內今年截至目前累計20例本土登革熱病例，全都居住高雄市，其中19例是入夏後發生的群聚感染者。

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