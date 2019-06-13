疫病》高雄人當心！登革熱群聚再增2例 這次在…

2019-06-13 20:02

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市本土登革熱再增2例，從活動史研判，仍屬三民區同一波群聚感染事件，累計該事件已有19人中鏢，但值得注意的是，新增2名個案均無症狀，是衛生單位在社區擴大採檢發現，其中一例更居住鳳山區，為防止疫情擴散，防疫人員趕緊到當地進行緊急防治工作。

根據衛福部疾管署資料，今天公布的2例本土登革熱，為居住三民區鼎金里70多歲女性、鳳山區中和里50多歲男性，2人均無症狀，但檢出感染登革病毒第四型，由於2人主要活動地包括三民區鼎金里、金獅湖公園與金獅湖市場，與原本三民區群聚感染疫情具高度地緣相關性，研判屬於同一波群聚感染事件。

疾管署副署長莊人祥說，在衛生單位於社區擴大採檢的859例中，3例有疑似症狀，經檢驗確診登革熱，其餘無疑似症狀者，僅今日新增的2例確診登革熱，此類無症狀患者通常傳染期較短，但也容易因不自覺罹病而趴趴走，提高傳播風險。

莊人祥也提到，第4型登革熱臨床症狀較不典型，可能僅出現發燒，因此醫療院所要提高警覺，如遇有發燒患者，應立即使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並加強疑似個案通報，以利防治。

此外，在新增個案中，有1人居住鳳山區，莊人祥強調，為防範疫情擴散，疾管署與高雄市政府安排防疫人員到鳳山區個案住家週邊執行社區緊急防治，將持續關注後續疫情發展與因應。

今年國內累計20例本土登革熱，個案均居住高雄市，其中三民區18例、鳳山區與前鎮區各1例；另有165例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多。

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