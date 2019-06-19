蚊禍不容輕忽！ 高雄今年首例日本腦炎死亡

2019-06-19

〔記者林惠琴、方志賢／綜合報導〕治不好蚊子！高雄市本土登革熱昨又增一例，累計達二十一例，另高市也出現今年國內首例日本腦炎死亡病例，蚊禍不容輕忽。

醫師建議 打疫苗是最有效預防方法

疾管署公佈，今年迄今日本腦炎七例，包含高雄市四例及嘉義市、嘉義縣、屏東縣各一例。防疫醫師林詠青說明，今年首例日本腦炎死亡個案為高雄左營區五十多歲女性，本身無其他特殊疾病，五月下旬發病，發病近兩週後宣告不治。

上週新增三例日本腦炎，則為高雄市左營區六十多歲男性、屏東縣南州鄉五十多歲男性、嘉義縣六腳鄉四十多歲男性，近期均無國外旅遊史，但住家附近有水田、禽豬舍、排水溝等，或曾至養鴿子的友人家，現均住院治療中。

相對於登革熱由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播，日本腦炎則以三斑家蚊、環紋家蚊、白頭家蚊為主要病媒蚊，患者多無明顯症狀，少數會有頭痛發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、全身無力、腦神經損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

林詠青指出，打疫苗是最有效預防方法，家中有滿十五個月以上幼兒可到醫療院所接種。

高市本土登革熱又增一例 累計21例

另高雄市昨又增一例本土登革熱，為三民區鼎金里金獅湖市場攤商、六十多歲女性，研判是三民區群聚感染事件第二波疫情首例，其居住的鼎盛里不在原本緊急防治範圍，不排除疫情已擴散。

病媒蚊傳染病

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