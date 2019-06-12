疫病》高雄本土登革熱再增2例 三民區群聚感染已達17例

2019-06-12 18:42

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市本土登革熱持續延燒！衛福部疾管署今天公布，高雄市三民區本土登革熱群聚感染事件再增2例，此事件累計已造成17人感染。

疾管署副署長莊人祥說，新增個案為鼎力里10多歲男性、鼎西里60多歲男性，在5月29日與6月6日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，但從發病至通報歷經就醫2至3次、長達7天與6天，經檢驗再確診，加上採檢過程分別出現需要再次檢驗確定、初檢尚未發病呈現陰性等情形，造成確定感染結果的時間較長。

莊人祥指出，2人近期均無出國史，但主要活動地包括鼎力里、鼎強里、鼎西里及鼎金里的金獅湖市場，均屬於群聚感染事件週邊的高風險地區，因此研判是同一群聚感染事件。從發病日來看，目前仍屬於第一波疫情，但若6月11日之後持續有新增發病個案，則將進一步成為第二波疫情。

莊人祥指出，由於隱藏期延長，可能導致在社區內的個案未能快速被通報、掌握，影響防疫時效，因此呼籲醫療院所於診治患者時，若遇有疑似登革熱個案應及早通報，以利衛生單位及時進行防治工作。

疾管署統計，今年國內累計18例本土登革熱，均居住高雄市，分別為三民區17例、前鎮區1例；另有164例境外移入，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多。

疾管署也再次強調，徹底清除積水容器防範病媒蚊孳生，是預防登革熱最有效的方法，本週全國各地因滯留鋒面影響均有降雨情形，民眾要注意雨後加強戶內外環境整頓與積水容器清除，並依法配合政府各項疫情調查與防治工作。

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