壯觀！ 彰商1350學生排出福七「FS7」

〔記者張聰秋／彰化報導〕台美合作的衛星計畫「福衛七號」將於6月25日啟動，為祝福福爾摩沙衛星七號順利發射，科技部、國家實驗研究院、國研院太空中心今天上午同步在彰化、雲林兩縣舉辦「全民太空任務」，其中，彰商1350位學生集結操場，排出大型的「FS7」字樣，也就是FORMOSAT-7福衛七號的英文縮寫，11點1分正是福衛五號經過台灣上空的時間，透過福衛五號的鏡頭捕捉這歷史性難得的一刻，學生又驚又喜。
「祈求雲快快散開！」衛星每隔兩日經過台灣上空，福衛五號必須在晴朗無雲的天氣狀況下才能順利取像，彰化地區今天上午豔陽高照，但雲層厚，活動啟動前，學生們祈求老天幫忙，求雲層散開，好讓衛星可以拍攝到動用千名學生排出「FS7」字型。
校長粘淑真說，福衛七號即將發射，代表台灣科技又向前邁進一大步，彰商操場空間夠大，雀屏中選參加地面大型排字活動，這是彰商榮耀。
應用外語科學生林承鋒、周嘉偉也說，第1次感受到被遠在720公里高的衛星拍照的感覺，相當開心，同時能夠親身參與國家太空科技發展重要的一刻，對他們來說是全新的體驗。
學生們齊聲倒數10秒迎接11點1分，時間一到眾人齊呼「彰化高商、職校之光、德智體群、樣樣輝煌、福衛七號、發射成功」，祝福「福衛七號」太空任務成功。
福衛七號已於4月16日運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，預計美東時間6月25日將由太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭搭載發射升空。
財團法人國家實驗研究院媒體事務聯絡人李名揚說，福衛七號用途很廣，可以更精準偵測氣象變化，堪稱是「太空中最精準的溫度計」，福衛七號是繼福衛五號後又被冠上2.0升級版。
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為祝福福爾摩沙衛星七號順利發射，科技部、國家實驗研究院、國研院太空中心今天上午同步在彰化、雲林兩縣舉辦「全民太空任務」，彰商操場排出「FS7」字樣。（記者張聰秋攝）
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彰商學生排出FS7英文縮寫。（記者張聰秋攝）
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學生求雲層散開，好讓福衛五號衛星可以拍攝祝福福衛七號發射的歷史鏡頭。（記者張聰秋攝）
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彰商校長粘淑真（右）從國家實驗研究院媒體事務聯絡人李名揚接下全民太空任務的紀念品。（記者張聰秋攝）