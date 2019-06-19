壯觀！ 彰商1350學生排出福七「FS7」

2019-06-19 12:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕台美合作的衛星計畫「福衛七號」將於6月25日啟動，為祝福福爾摩沙衛星七號順利發射，科技部、國家實驗研究院、國研院太空中心今天上午同步在彰化、雲林兩縣舉辦「全民太空任務」，其中，彰商1350位學生集結操場，排出大型的「FS7」字樣，也就是FORMOSAT-7福衛七號的英文縮寫，11點1分正是福衛五號經過台灣上空的時間，透過福衛五號的鏡頭捕捉這歷史性難得的一刻，學生又驚又喜。

「祈求雲快快散開！」衛星每隔兩日經過台灣上空，福衛五號必須在晴朗無雲的天氣狀況下才能順利取像，彰化地區今天上午豔陽高照，但雲層厚，活動啟動前，學生們祈求老天幫忙，求雲層散開，好讓衛星可以拍攝到動用千名學生排出「FS7」字型。

校長粘淑真說，福衛七號即將發射，代表台灣科技又向前邁進一大步，彰商操場空間夠大，雀屏中選參加地面大型排字活動，這是彰商榮耀。

應用外語科學生林承鋒、周嘉偉也說，第1次感受到被遠在720公里高的衛星拍照的感覺，相當開心，同時能夠親身參與國家太空科技發展重要的一刻，對他們來說是全新的體驗。

學生們齊聲倒數10秒迎接11點1分，時間一到眾人齊呼「彰化高商、職校之光、德智體群、樣樣輝煌、福衛七號、發射成功」，祝福「福衛七號」太空任務成功。

福衛七號已於4月16日運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，預計美東時間6月25日將由太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭搭載發射升空。

財團法人國家實驗研究院媒體事務聯絡人李名揚說，福衛七號用途很廣，可以更精準偵測氣象變化，堪稱是「太空中最精準的溫度計」，福衛七號是繼福衛五號後又被冠上2.0升級版。

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