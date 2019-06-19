高雄首例秋行軍蟲入侵 農業局今噴藥滅蟲

2019-06-19 10:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市6月17日在高雄彌陀確認的首例秋行軍蟲案件，經過高雄市政府農業局與農改場專家於18日現場勘查後，於今上午緊急雇請代噴業者前往田區強制用藥，在現場酷熱艷陽下，農業局同仁和噴藥業者身著防護衣及口罩，以防檢局先前已公告緊急防治用藥「賜諾特」完成第1次噴藥滅蟲，後續也將提供藥劑予農民使用，農業局將持續監測至該作物生產季節結束。

這次強制噴藥將依照法規施藥，將近4分的玉米田種植約30日，離採收期至少還有2個月，農業局會持續監督農民遵守安全採收期規定，請民眾不用因強制噴藥的手段而恐慌農藥殘留的問題。

由於台灣已陸續捕獲成蟲，農委會宣布防疫進入第二階段強制噴藥，農地如發現秋行軍蟲，將劃定管制區施藥，施藥後農業局將持續每週1次對管制區所有植株及周圍向外200公尺為範圍寄主植物加強目視巡察是否有卵塊及幼蟲，且現場需懸掛傑克森性費洛蒙誘蟲器監測成蟲，一直監測到作物產季結束。

農業局以本次彌陀區為例，依高雄區農業改良場曾敏南課長建議強制施用賜諾特，並於10天後施行第2次噴藥，再視滅蟲情形進行施藥判斷，全期最多噴4次，且採收前需符合安全採收期時停止施藥，現場也已經懸掛傑克森性費洛蒙誘蟲器監測成蟲，農業局為防治秋行軍蟲，再次提醒農民應持續加強田間管理及綜合防治。

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