中市2處秋行軍蟲玉米田銷毀 今起強制噴藥

2019-06-18 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕秋行軍蟲防疫大作戰！台中市在后里及清水共發現兩起秋行軍蟲入侵案，兩處玉米田分別以就地掩埋及焚毀完成處理，並加掛性費洛蒙誘捕器持續監控3個月；農業局表示，因台灣已陸續捕獲成蟲，全台即日起進入第二階段防疫，不再以焚燒及掩埋處理，將直接噴藥滅蟲。

農委會動植物防疫檢疫局17日公布，包括金門、馬祖、澎湖及新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣，分別發現21件、55隻秋行軍蟲成蟲。

農業局指出，由於已出現成蟲，中央宣布即日起全台防疫進入第二階段，不再以焚燒及掩埋處理，而直接噴藥滅蟲。農地如發現秋行軍蟲，將劃定管制區，由農業局針對區域內所有植株督導噴灑藥劑防治，周圍並劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，輪流使用不同機制的藥劑，以免產生抗藥性，並懸掛性費洛蒙誘集器。

農業局提醒農民應持續加強田間管理及綜合防治，防檢局先前已公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等，有機農田可施用蘇力菌防治。

如發現秋行軍蟲，6月21日前通報確認屬實，防檢局將提供1萬元獎勵金。請利用防檢局通報專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書http://bit.ly/2F3rKPJ、動植物防疫檢疫局Line@http://bit.ly/2KNlUWh或農委會天然災害查報apphttp://bit.ly/2Zk2FHQ進行通報。

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