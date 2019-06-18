秋行軍蟲金門發現5成蟲 今起進行農藥防治

2019-06-18 21:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，有關秋行軍蟲的防治工件，金門至今天為止，共發現5隻成蟲，分別出現在官澳村及西村的費洛蒙誘捕器，已派員加快處理速度；另外，防疫所配合第2階段工作，今天開始對感染區進行農藥防治處理。

縣府建設處副處長文水成說，行政院農委會「秋行軍蟲災害緊急應變小組」17日召開秋行軍災害防救第4次會議，經由性費洛蒙偵查誘捕包含金門、馬祖和澎湖及台灣本島，共有21件通報案例，包括55隻的秋行軍蟲成蟲，其中金門有官澳及西村確定案例，第1代秋行軍蟲來台的生活史週期已近羽化成蟲期，防疫調整進入第2階段–採行強制噴藥，金門縣政府依政策指示，今天針對金沙鎮黃姓農友玉米田，開始進行確定秋行軍蟲農藥防治作業，開始噴灑農藥。

文水成說，地區民眾通報田間幼蟲件數10件確認5件，防疫所動員調查104件確認2件，合計7件，均已完成銷毀工作，總計移除感染作物面積8620平方公尺，玉米2735株；另於官澳及西村的費洛蒙誘捕器共發現5隻成蟲，在縣農試所等單位派員協助下已加快處理速度，防疫所配合第2階段工作感染區改進行農藥防治處理。

金門縣防疫所課長李有世說，當台灣本島出現發育成蟲後，依防治措施標準作業流程，即進入第2階段的防治作為，從第1階段發現幼蟲植株及農田的「焚燒」及「掩埋」強制防治措施，第2階段發現成蟲後改為「強制噴藥」處理模式。

李有世說，農地發現秋行軍蟲成蟲後即劃定管制區，針對區域內所有植株，由防疫所督導噴灑藥劑防治，周圍並劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，並依防檢局公告藥劑種類輪流使用不同機制的藥劑，以免其產生抗藥性，同時懸掛性費洛蒙誘集器，不強制3個月管制，

縣府表示，近期經由政策宣導，已接獲多起的個案的通報，但多數仍以斜紋夜盜蛾及玉米螟等害蟲為主，民眾不用過度恐慌，依防檢局公告緊急用藥包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種產品，金門縣防疫所已進行緊急採購，所內也有100公頃用藥庫存，民眾若有疑問可洽詢電話：（082）336625。

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